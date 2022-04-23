Про це у ранковому зверненні розповів голова Миколаївської ОДА / ОВА Віталій Кім. Він зазначив, що жертв немає.

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Віталій Кім повідомив, що під час нічного обстрілу Миколаєва ніхто не постраждав.

Жертв немає, стіл один погнувся, скло повибивало,

– розповів очільник адміністрації.

Він пожартував, що обстріл по закинутому кафе – невипадковий, адже на картах залишилася стара назва закладу – "Бомбардир". Ймовірно, окупанти вирішили, що там знаходиться база українських бомбардувальників.

Крім того, пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, які розташовані поруч.

Дивіться ранкове звернення Віталія Кіма:

Нагадаємо, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич наголосив на необхідності дотримання комендантської години. У визначений час громадянам потрібно залишатися вдома задля власної ж безпеки.

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