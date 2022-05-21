Относительно спокойно ночь прошла в большинстве регионов Украины: на Волыни, Закарпатье, Ровненщине, Ивано-Франковской, Черновицкой, Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой областях, Житомирщине, Кировоградщине, Черкасщине, Киевщине, Чернигове, Сумской и Полтавской областях.

Важно Россия готовится к контрнаступлению ВСУ и затяжному конфликту на Юге, – ISW

Ракетные удары по Одесской области, обстрелы Харьковщины

В Одесской областной военной администрации сообщили, что днем 20 мая российские оккупанты нанесли три ракетных удара по одному из районов области. Уже к вечеру зафиксировали прилет еще одной ракеты по объекту инфраструктуры. Есть определенные повреждения, но, к счастью, пострадавших нет. Информацию о последствиях обстрелов еще уточняют.

На Харьковщине российские оккупанты цинично обстреливали все подряд – за сутки более 20 пострадавших гражданских, среди них – ребенок. Вражеские снаряды падали в Дергачах, Малой Даниловке, в целом в Чугуевском районе. Спасатели тушили пожары в частных домах.

Кроме того, оккупанты цинично разрушили Лозовский дворец культуры. Было семь пострадавших, среди которых – 11 летний ребенок.

Вечером примерно в 20:30 российский снаряд попал в один из рынков города. Там тоже произошел пожар.

Сложная ситуация в Луганской и Донецкой областях

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, россияне сейчас сосредоточили все силы на захвате Луганщины. Вражеские обстрелы не прекращаются ни днем, ни ночью.

Только за минувшие сутки оккупанты разрушили в Луганской области около 50 жилых домов: в Лисичанске – 23, в Привилье – 16, в Северодонецке – 5. Много ущерба в Горной и Попаснянской общинах – там постоянно работает российская авиация, поэтому конкретное количество разрушений пока подсчитать невозможно.

Стоит добавить, что в Северодонецке захватчики обстреляли школу и в очередной раз – объединение "Азот". На последнем уже ликвидирован пожар. В Лисичанске вражеский снаряд попал в бункер с углем на шахте – данные о погибших и раненых уточняют.

В Донецкой области ситуация не легче: враг ведет активные обстрелы по всей линии фронта – от Марьинской до Лиманской общин. За 20 мая оккупанты повредили 27 жилых домов 8 объектов гражданской инфраструктуры. Три человека погибли, четверо ранены.

В Марьинской общине россияне обстреляли школу в Елизаветовке. Красногоровка была под минометным огнем – сейчас большая часть города без электричества.

россияне обстреляли школу в Елизаветовке. Красногоровка была под минометным огнем – сейчас большая часть города без электричества. Россияне снова били по Авдеевскому коксохимическому заводу и жилым кварталам города.

и жилым кварталам города. На Светлодарском направлении захватчики ударили по линии электроснабжения в Новолуганское. Однако уже к вечеру специалисты все отремонтировали.

захватчики ударили по линии электроснабжения в Новолуганское. Однако уже к вечеру специалисты все отремонтировали. В Торецкой общине тоже неспокойно: под огнем были Нью-Йорк и Сухая Балка.

На Юге продолжаются боевые действия

Российские оккупанты в очередной раз били по пригороду Николаева из реактивных систем залпового огня "Смерч": ни разрушений, ни пострадавших. Были также обстрелы в Широковской общине, но за пределами населенных пунктов. По предварительным данным, здесь тоже никто не пострадал.

В Херсонской области сейчас "жарко": боевые действия не прекратятся, утром почти по всему региону местные жители слышали взрывы, обстрелы и звуки запуска ракет.

Многие временно оккупированные села сейчас в сложной гуманитарной ситуации: оккупанты не дают выехать и въехать на подконтрольную Украине территорию. Вырваться дают только в Крым. В Херсонской ОВА подчеркивают, что ситуация в области критическая.

Смотрите видео об изменениях планов оккупантов на Донбассе