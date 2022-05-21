Россиянам так и не удался скорый прорыв в войне против Украины. Речь идет о скором захвате городов за два – три дня, и не постепенное продвижение на километр в день с многочисленными потерями. Следовательно, российская армия все больше истощается.

Достойно внимания Оккупанты сосредоточатся на битве за Северодонецк, а не захвате всей Донецкой области, – ISW

В то же время украинцы начинают получать новое вооружение. И чем больше его будет, тем быстрее начнется контрнаступление украинской армии. Это понимают и в Кремле, поэтому готовятся к оборонительным действиям.

Институт изучения войны (ISW) отмечает, что российские войска сейчас больше сосредоточены на укреплении своих оборонительных позиций. В первую очередь, в Харьковской области и на Юге Украины. Там они ожидают контрнаступления украинской армии. Поэтому готовятся к затяжному конфликту.

В Харьковской области кафиры пытаются удержаться к западу от Волчанска. Этот город почти на границе с Россией, через который проходит трасса из российского Белгорода в оккупированный Изюм, из которого открывается возможность наступления на Донбасс. Именно по этой трассе и опрокидывается армия оккупантов с территории России.

Что касается Юга Украины, то там отмечают, что российские кафиры будут вторую линию обороны в Херсонской области. На этом участке фронта не отмечены активные боевые действия 20 мая. Это может свидетельствовать о том, что российские военные ожидают именно там контрнаступление украинской армии.

Аналитики отмечают, что сейчас самые большие бои продолжаются по так называемой городской дуге от Изюма до Донецка. Речь идет о боях к югу от Изюма, очередных попытках россиян переправы через реку Северский Донец, попытки захватить Северодонецк, бои у Попасной и Донецка.



Карта боевых действий на дуге Изюм – Донецк / Иллюстрация ISW

А самое активное на отрезке Северодонецк – Попасная. Значительные русские наступательные действия направлены в район Северодонецка. Россияне будут продолжать пытаться оцепить Северодонецк и Лисичанск как минимум с юга, возможно, сосредоточившись на отрезке последней магистрали, соединяющей Северодонецк и Лисичанск с остальной частью Украины. Именно поэтому они и пытаются совершить переправу через реку Северский Донец в районе Белогоровки. Ведь тогда могут перерезать трассу Лисичанск – Бахмут.

Российские захватчики снова хотят форсировать Северский Донец аж в двух местах

Также русские войска добились незначительных успехов на севере, западе и юге вокруг Попасной.

Смотрите видео об изменениях планов кафиров на Донбассе