Росіянам так і не вдався швидкий прорив у війні проти України. Мова йде про швидке захоплення міст за два – три дні, і не поступове просування на кілометр в день з численними втратами. Відтак російська армія все більше виснажується.

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Натомість українці починають отримувати нове озброєння. І чим більше його буде, тим швидше розпочнеться контрнаступ української армії. Це розуміють і в Кремлі, тож готуються до оборонних дій.

Інститут вивчення війни (ISW) відзначає, що російські війська зараз більше зосереджені на зміцненні своїх оборонних позицій. В першу чергу в Харківській області та на Півдні України. Саме там вони очікують контрнаступу української армії. Тож готуються до затяжного конфлікту.

В Харківській області окупанти намагаються утриматися на захід від Вовчанська. Це місто майже на кордоні з Росією, через який проходить траса з російського Бєлгорода в окупований Ізюм, з якого і відкривається можливість наступу на Донбас. Саме цією трасою і перекидається армія окупантів з території Росії.

Щодо Півдня України, то там відзначають, що російські окупанти будуть другу лінію оборони в Херсонській області. На цій ділянці фронту не відмічено активних бойових дій 20 травня. Це може свідчити про те, що російські військові очікують саме там контрнаступ української армії.

Аналітики відзначають, що зараз найбільші бої тривають по так званій міській дузі від Ізюма до Донецька. Мова йде про бої на південь від Ізюма, чергові спроби росіян переправи через річку Сіверський Донець, намагання захопити Сєвєродонецьк, бої біля Попасної та Донецька.



Карта бойових дій на дузі Ізюм – Донецьк / Ілюстрація ISW

Найактивніше ж саме на відрізку Сєверодонецьк – Попасна. Значні російські наступальні дії спрямовані до району Сєвєродонецька. Росіяни продовжуватимуть намагатися оточити Сєвєродонецьк і Лисичанськ принаймні з півдня, можливо, зосередившись на відрізанні останньої магістралі, що з’єднує Сєвєродонецьк та Лисичанськ з рештою України. Саме тому вони і намагаються здійснити переправу через річку Сіверський Донець в районі Білогорівки. Адже тоді можуть перерізати трасу Лисичанськ – Бахмут.

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Також російські війська досягли незначних успіхів на півночі, заході та півдні навколо Попасної.

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