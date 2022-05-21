Российские оккупанты пытаются оцепить украинскую армию в районе Северодонецка и Лисичанская. Все это делается для установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей. Но для этого им нужно с севера переправиться через реку Северский Донец. А с этим у захватчиков возникают проблемы.

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Река Северский Донец довольно извилистая, с крутыми берегами и побережьем, поросшим лесом. Следовательно, найти подходящее место для переправы не так и просто.

Один из таких – возле поселка Белогоровка, которое уже стало проклятым для российских оккупантов. Именно здесь они предприняли несколько попыток переправы. Кончилось все большими потерями. На берегу реки, да и в самом водоеме, теперь покоятся около сотни единиц военной техники – танки, бронированные машины и даже катера. Все это стало металлоломом после боя с украинскими военными.

Например, только при попытке переправы через реку Северский Донец 11 мая российская армия потеряла 485 военнослужащих 74-й мотострелковой бригады из направленных туда 550 человек. Неудивительно, что следующие батальоны, которые пытались бросить на переправу, отказались это делать.

Важно! Российские войска пытаются переправиться возле Белогоровки, ведь это позволит им захватить плацдарм, который перережет трассу Лисичанск – Бахмут. Это сейчас едва ли не единственный коридор в город. Его потеря может привести к гуманитарной катастрофе.

Но российское командование не считается с потерями личного состава. По данным Генштаба ВСУ, они и дальше пытаются осуществить переправу через Северский Донец. Правда, на этот раз выбрали другие места.

На Лиманском направлении оккупанты планируют возобновить наступательные действия в направлении Ямполь – Северск с форсированием реки Северский Донец. В частности, в определенном районе наблюдается сосредоточение специальной техники наведения понтонно-мостовой переправы. Для усиления группировки войск и активизации наступления оккупанты осуществляют опрокидывание дополнительных подразделений. По всей вероятности, это попытка переправы в поселке Дроновка. Там украинская армия уже разбила россиян.

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Еще одна попытка переправы – на Славянском направлении, где агрессор пытается возобновить наступательные действия. Однако точное местонахождение переправы украинские военные не указывают.

В целом же по состоянию на 21 мая продолжаются обстрелы вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны наших войск в Донецком операционном районе и на Славянском направлении.

Смотрите видео разбитой техники россиян при попытке переправы в поселке Дроновка