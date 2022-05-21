Определенное оборудование может спасти не только воинов, но и много жизней гражданских жителей. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на выступление руководителя Офиса президента Андрея Ермака в аналитическом центре Chatham House 19 мая.

Одна из причин Рассчитывали на партизанскую войну, – Пионтковский об изменении военной помощи Украине

Мы защищаем мир от крайне сильного врага

Политик подчеркнул, что поддержка Украины в этой войне не только вопрос морального выбора. Это ведь также инвестиция в европейскую и мировую безопасность, которой сейчас грозит Россия. Представители этой страны уже не раз намекали на то, что могли бы напасть и на другие государства континента.

В условиях военного противостояния оружие действительно является главной потребностью. Ведь сейчас наша армия должна противостоять противнику, который не только численно превосходит, но и готовился к войне много лет.

Назвал конкретную военную машину

В качестве примера недостающего вооружения Ермак привел MLRS – американскую реактивную систему залпового огня на гусеничной базе "Брэдли". В ВСУ пока нет такой техники.

Такая техника способна спасти жизнь наших людей. Не только военных. Ведь для россиян мирные жители Украины тоже являются "легитимными" целями. Как и гражданская инфраструктура,

– сказал глава ОП.

Он добавил, что сейчас потеря времени обходится слишком дорого – во всех смыслах этих слов. В частности, постоянный ядерный шантаж со стороны России, а также причинение глобального продовольственного кризиса блокировкой наших портов.

Вскоре это может измениться

Сенат США 19 мая принял беспрецедентно большую поддержку Украины – 40 миллиардов долларов. За эти деньги наше государство сможет частично покрыть потери, которые несет каждый месяц из-за полномасштабной войны.

Кроме этого президент страны Джозеф Байден должен подписать закон о предоставлении Украине дополнительного вооружения на 100 миллионов. При этом уже принят ленд-лиз, который значительно облегчает и ускоряет отправку военной помощи. Также важен тот факт, что не только США предоставляют Украине тяжелое оружие и боевую технику.

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