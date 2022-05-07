Об этом сообщил 24 канала российский публицист Андрей Пионтковский. Он отметил, что сейчас Белый дом готов предоставить Украине достаточное количество оружия, чтобы победить Россию.

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Помощь далась нелегко

По его мнению, Украина получает от Запада всю военную помощь, которую можно было бы оказать. Он также подчеркнул, что это далось совсем нелегко.

"Возьмем эту точку отсчета, когда Джо Байден трусливо повторял за Владимиром Путиным, что Украина должна выполнять минские договоренности. США прошли очень долгий путь, и он ускорился в последние 2 месяца демонстрации возможностей украинской армии", – подчеркнул Пионтковский.

Рассчитывали на партизанскую войну

Как он отметил, США не ожидали, что Украина сможет победить. То есть, вероятно, в Вашингтоне считали, что Киев падет, однако украинцы не будут сдаваться и продолжат долгую борьбу.

Они (США – 24 канал) рассчитывали на партизанскую войну, обеспечивая Украину всем необходимым именно для такого противостояния,

– заявил Пионтковский.

Мощная украинская армия

Публицист отметил, что, возможно, в Белом доме считали, что сейчас будет что-то похожее, как во время войны в Афганистане. То есть тогда, когда США снабжали партизан моджахедов Stinger и Javelin, и они бегали с ними на плечах по лесам, борясь против врага.

Однако оказалось, что есть современная украинская армия, которая владеет современным искусством ведения войны. И мгновенно изменился характер помощи,

– заметил Пионтковский.

Опасения США

По его словам, оружие, которое получит Украина благодаря ленд-лизу, значительно мощнее, чем у россиян. К примеру, по качеству только артиллерии Запад опережает страну-агрессора на целое поколение.

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Пионтковский также добавил, что есть некоторые вещи, которые сдерживают американцев. США не хотелось бы, чтобы некоторые образцы ультрасовременного оружия попадали не в эти руки. Однако все понимают, что во время войны все возможно.

Пионтковский рассказал об изменении военной помощи Украине: смотрите видео



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