Соединенные Штаты Америки стали невероятно мощным союзником Украины по борьбе с российскими оккупантами. США оказывают нам всю возможную поддержку и снабжают наших воинов необходимым оружием.

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Гаубицы направляются в Украину

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, Украина может рассчитывать на новую вооруженную поддержку Америки. В частности, Минобороны США сообщило о том, что на базе Воздушных сил "Тревис" в Калифорнии происходит загрузка боеприпасов для гаубиц калибра 155 миллиметров. Как только удастся завершить погрузку, груз сразу же отправится в Украину.

Помощь от США

Соединенные Штаты Америки готовы предоставить Украине очередную военную помощь в 100 миллионов долларов. Об этом сообщил президент США Джо Байден. В частности, речь идет о пополнении боеприпасов, предоставлении ВСУ радаров и другого важного оборудования. Кроме того, он попросил Конгресс увеличить финансирование на помощь Украине, чтобы США могли еще быстрее и эффективнее реагировать на нужды украинской армии. Что касается закона о ленд-лизе для Украины, то его подписание состоится 9 мая, как раз на празднование россиянами Дня победы.

Также Министерство обороны США подписало контракт на изготовление беспилотников-камикадзе Switchblade, которые сразу будут переданы Украине. На приобретение этого оружия было выделено более 17 миллионов долларов. Воины ВСУ показали, что с их помощью смогут еще эффективнее ликвидировать российских оккупантов.

Ситуация на фронте: последние новости

Украинцам следует готовиться к провокациям и диверсиям российских оккупантов на 9 мая. Гражданам советуют воздержаться от массовых скоплений людей, соблюдать все правила безопасности и призывают оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Оккупанты произвели ракетный обстрел Николаевщины, из 5 ракет врага удалось сбить 1.

Под огнем россиян продолжает находиться Харьковщина. В результате очередного обстрела российских оккупантов был уничтожен Национальный музей имени Сковороды.

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