Сполучені Штати Америки стали неймовірно потужним союзником України у боротьбі з російськими окупантами. США надають нам усю можливу підтримку та забезпечують наших воїнів необхідною зброєю.

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Гаубиці прямують в Україну

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, Україна може розраховувати на нову збройну підтримку від Америки. Зокрема, Міноборони США повідомило про те, на базі Повітряних сил "Тревіс", що у Каліфорнії, відбувається завантаження боєприпасів для гаубиць калібру 155 міліметрів. Як тільки вдасться завершити завантаження, вантаж одразу ж вирушить в Україну.

Допомога від США

Сполучені Штати Америки готові надати Україні чергову військову допомогу на 100 мільйонів доларів. Про це повідомив президент США Джо Байден. Зокрема, йдеться про поповнення боєприпасів, надання ЗСУ радарів та іншого важливого обладнання. Окрім того, він попросив Конгрес збільшити фінансування на допомогу Україні, щоб США могли ще швидше та ефективніше реагувати на потреби української армії. Що стосується закону про ленд-ліз для України, то його підписання відбудеться 9 травня, акурат на святкування росіянами Дня перемоги.

Також Міністерство оборони США підписало контракт на виготовлення безпілотників-камікадзе Switchblade, які одразу передадуть Україні. На придбання цієї зброї було виділено понад 17 мільйонів доларів. Воїни ЗСУ показали, що з їх допомогою зможуть ще ефективніше ліквідовувати російських окупантів.

Ситуація на фронті: останні новини

Українцям варто готуватися до провокацій та диверсій російських окупантів на 9 травня. Громадянам радять утриматися від масових скупчень людей, дотримуватися усіх правил безпеки та закликають оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Окупанти здійснили ракетний обстріл Миколаївщини, з 5 ракет ворога вдалося збити 1.

Під вогнем росіян продовжує перебувати Харківщина. Внаслідок чергового обстрілу російських окупантів було знищено Національний музей імені Сковороди.

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