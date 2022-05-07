Про це стало відомо з повідомлення Міністерства економіки та фінансів Італії. Його оприлюднили ввечері 6 травня.
До речі ЄС розглядає персональні санкції проти коханки Путіна Кабаєвої, – ЗМІ
Офіційне встановлення власника ще триває
У документі про арешт не вказали, кому належить яхта. Проте згадали, що є "значні зв'язки номінального власника з відомими представниками уряду Росії". Зараз влада Італії вже почала розслідування, щоб встановити власника арештованого судна.
Також написали, що на 140-метрову яхту наклали арешт відповідно до Європейського регламенту. Мовиться про ухвалені 17 березня заходи обмеження дій, які ставлять під загрозу територіальну цілісність і незалежність України (санкції).
Головне про яхту, яка може належати Путіну
Цей морський транспорт перебуває на ремонті в порту з вересня 2021 року. Її вартість за приблизними оцінками становить понад 700 мільйонів доларів.
23 березня ЗМІ оприлюднили фото з цього, без перебільшення, палацу на воді. Для всього світу відкрилося це різноманіття розкішного несмаку – від золотих унітазів до мармурових поверхонь. Ба більше, виявився золотим там навіть тримач для туалетного паперу.
Що ще цікавого є на борту
Для комфортних подорожей там зробили одразу кілька басейнів. Також є кілька СПА і саун для догляду за собою, проте точну їхню кількість не озвучували.
Є навіть лікарня, що цілком логічно на тлі чуток про те, що Путін смертельно хворий,
– розповів робітник, який допомагав будувати це судно.
Провести вільний час там теж можна досить продуктивно можна у власному театрі, бальних залах, тренажерному залі. Окрім цього, можна подивитися телевізор довжиною 4,5 метра, встановлення якого коштувало щонайменше 1 мільйон євро.
А під одним із вертолітних майданчиків є ангар, в якому можна розмістити вертоліт. До речі, якраз там стоять 6 гідроциклів і 8 підводних скутерів Seabob.
Як на це відреагував цивілізований світ
Така надмірна розкіш, яка може належати диктатору, не могла б пройти не поміченою. Лідер кремля отримав шквал критики навіть за свій жахливий естетичний смак.
Божевільний, чиї війська бомблять жінок та дітей в Україні, не пошкодував грошей на шестипалубну яхту,
– писали про це журналісти, які оприлюднили фото звідти.
Але реагували в матеріалі й менш стриманими висловлюваннями:
- "Огидна розкіш";
- "Непристойна розкіш";
- "Нудотні надмірності".