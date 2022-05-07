У мережі одразу з'явилися відео та фото пожежі, яка там почалася. Їх оприлюднили в спільноті Золочівської селищної ради незадовго після опівночі.

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Нещодавно зробили реставрацію

На оприлюднених фото помітно, що туди станом на 00:45 вже прибули рятувальники. Проте пожежа була вже надто сильною. Снаряд влетів через дах і невдовзі палали усі без виключення приміщення.



Рятувальник на місці пожежі в музеї / Фото Світлани Данилко-Курченко

Незадовго до вторгнення Росії там зробили реставрацію. Проте зараз усі витрачені гроші та зусилля місцевих жителів знищені.

Ми готували заклад до відзначення трьохсотріччя видатного філософа зі світовим ім'ям.

Немає слів, щоб передати наш гнів, немає виправдання діям російських варварів,

– написала працівниця сільради.



Музей Сковороди на Харківщині охоплений вогнем / Фото Світлани Данилко-Курченко

Постраждав син директора музею

Очільник Золочівської громади Віктор Коваленко розповів Суспільному, що постраждала одна людина. В момент обстрілу в будівлі перебував 35-річний син директора музею. Він цієї ночі залишився охороняти приміщення.

Рятувальникам довелося його витягати буквально з під палаючих завалів. Наразі відомо лише, що медики діагностували в чоловіка травму ноги. Наразі його вже госпіталізували.

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