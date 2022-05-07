5 травня обстріли окупантів знищили 3 десятки гаражних боксів, також згоріли 3 автівки. Про це повідомила кореспондентка 24 каналу.

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За її словами, вигорілий гараж став пасткою для похилого подружжя.

Вже 6 травня люди спустилися в погріб під гаражем, щоб взяти продукти та деякі речі, але піднятися вже не змогли.



Літній чоловік загинув у пожежі, жінка – отруїлася чадним газом / Фото 24 каналу

Врятувати батьків намагалася донька, але їй самій ледь стало сили вибратися. Коли прибула допомога, 71-річний чоловік вже не дихав. 69-річну жінку забрали з отруєнням чадним газом.

Поліцейські обстежили місце чергового російського злочину та вилучили уламки снаряду.

Батьки вирішили врятувати речі з льоху. Але завдяки цьому вони погоріли там. Батьки спустилися в льох, і я спускалася. Там сильно смерділо. Поки я намагалася маму звідти витягнути, у мене в очах потемніло. Швидка мене відкачати встигла,

– розповіла донька загиблого Віта.



Внаслідок пожежі загинув чоловік / Фото 24 каналу

До слова, зранку 6 квітня у Голосіївському районі Києва сталася пожежа. Вогонь охопив з 1 по 3 поверхи готелю "Влада" на вулиці Бродівська, 79. Під час ліквідації пожежі рятувальники витягли з полум’я 98. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Додамо, що Державна служба з надзвичайних ситуацій з першого дня бореться за життя людей. Вони працюють під обстрілами й серед вогню. Зеленський опублікував фото рятувальників, які працюють в умовах війни.

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Окупанти 2 травня атакували будинок людей в Одесі. Рятувальники показали наслідки авіаудару та те, як борються з наслідками.

На Харківщині рятувальники 19 разів з 30 квітня по 1 травня виїжджали на ліквідацію наслідків пожеж. 15 з них виникли через обстріли росіян.

Вночі 30 квітня на складах у Харкові виникла масштабна пожежа. Вогнеборці боролися з нею 15 годин. Вогонь охопив приблизно 6 тисяч квадратних метрів.

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