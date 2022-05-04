Про це сказав президент України Володимир Зеленський. Він опублікував фото рятувальників, які працюють в умовах війни.
До теми У Харкові загасили пожежі в центрі міста: одна жінка поранена уламками
"Люди з великим серцем і величезною силою духу. Ви ліквідуєте наслідки ворожих обстрілів. Приборкуєте полум'я і рятуєте життя людей. Ви – наші герої сьогодення!", – написав Зеленський.
Рятувальник на роботі / Фото Julia Kochetova, Mstyslav Chernov
Президент захоплюється героїчністю рятувальників / Фото Julia Kochetova, Mstyslav Chernov
ДСНС приїжджає навіть на найгарячіші точки / Фото Julia Kochetova, Mstyslav Chernov
Фотографам вдалось зафіксувати героїчну роботу ДСНС / Фото Julia Kochetova, Mstyslav Chernov
Портрет рятувальника / Фото Julia Kochetova, Mstyslav Chernov
Працівники ДСНС щоразу ризикують життям / Фото Julia Kochetova, Mstyslav Chernov
Вогнеборець під час гасіння пожежі / Фото Julia Kochetova, Mstyslav Chernov
Речниця ДСНС про травми від атаки росіян
Російські вбивці 10 квітня обстріляли Дніпропетровську область та вщент зруйнували аеропорт у Дніпрі. Під час атаки керівниця відділу зв'язків з громадськістю Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Євгенія Дудка отримала серйозні поранення. Жінка станом на 2 травня вже пережила 8 операцій.
Євгенія зазначила, що наразі не може розмовляти – у її горлі 2 зонди. Президент Зеленський нагородив орденом "За мужність" ІІІ ступеня Євгенію Дудку та її нареченого Ігоря Гетало, який є рятувальником.
Робота рятувальників під час війни: останні новини
- Окупанти 2 травня атакували будинок людей в Одесі. Рятувальники показали наслідки авіаудару та те, як борються з наслідками.
- На Харківщині рятувальники 19 разів з 30 квітня по 1 травня виїжджали на ліквідацію наслідків пожеж. 15 з них виникли через обстріли росіян.
- Вночі 30 квітня на складах у Харкові виникла масштабна пожежа. Вогнеборці боролися з нею 15 годин. Вогонь охопив приблизно 6 тисяч квадратних метрів.