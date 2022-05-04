Про це сказав президент України Володимир Зеленський. Він опублікував фото рятувальників, які працюють в умовах війни.

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"Люди з великим серцем і величезною силою духу. Ви ліквідуєте наслідки ворожих обстрілів. Приборкуєте полум'я і рятуєте життя людей. Ви – наші герої сьогодення!", – написав Зеленський.



Рятувальник на роботі / Фото Julia Kochetova, Mstyslav Chernov



Президент захоплюється героїчністю рятувальників / Фото Julia Kochetova, Mstyslav Chernov



ДСНС приїжджає навіть на найгарячіші точки / Фото Julia Kochetova, Mstyslav Chernov



Фотографам вдалось зафіксувати героїчну роботу ДСНС / Фото Julia Kochetova, Mstyslav Chernov



Портрет рятувальника / Фото Julia Kochetova, Mstyslav Chernov



Працівники ДСНС щоразу ризикують життям / Фото Julia Kochetova, Mstyslav Chernov



Вогнеборець під час гасіння пожежі / Фото Julia Kochetova, Mstyslav Chernov

Речниця ДСНС про травми від атаки росіян

Російські вбивці 10 квітня обстріляли Дніпропетровську область та вщент зруйнували аеропорт у Дніпрі. Під час атаки керівниця відділу зв'язків з громадськістю Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Євгенія Дудка отримала серйозні поранення. Жінка станом на 2 травня вже пережила 8 операцій.

Євгенія зазначила, що наразі не може розмовляти – у її горлі 2 зонди. Президент Зеленський нагородив орденом "За мужність" ІІІ ступеня Євгенію Дудку та її нареченого Ігоря Гетало, який є рятувальником.

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