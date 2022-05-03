У Головному управлінні ДСНС України у Харківській області зазначили, що, на щастя, усі пожежі вдалось повністю приборкати о 14:27 того ж дня.
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Харків знову у вогні: жінку поранило
Відомо, що вогонь торкнувся саме центральної частини міста. Так, 3 травня приблизно о 13:15 внаслідок ворожих обстрілів сталося декілька пожеж в центрі Харкова.
Горіли гаражі, об'єкти торгівлі, а також дерев'яні конструкції дитячих атракціонів на території міського парку відпочинку,
– зазначили харківські рятувальники.
За попередніми даними одна жінка отримала осколкові поранення. У якому вона стані – поки невідомо.
Загалом, щоб ліквідувати усі загоряння залучили:
- 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки;
- 40 людей особового складу ДСНС.
Харківські рятувальники ліквідували пожежі в центральній частині міста: дивіться відео
Останні обстріли Харкова
- Вчора, 2 травня, ворог теж завдав по Харкову два удари із реактивних систем залпового вогню та здійснив один артилерійський обстріл. Внаслідок атак були пошкоджені цивільні об'єкти на Північній Салтівці. Поранення отримали 2 людей.
- 1 травня внаслідок 5 артилерійських обстрілів Харкова загинуло троє людей, ще 8 мирних мешканців міста отримали поранення.
Нагадаємо, що напередодні, ще 29 квітня, українські військові звільнили від окупантів селище Руська Лозова, що у Харківській області. Саме звідти російські загарбники здійснювали артилерійський обстріл міста.
Однак бої в селищі тривали й наступні декілька днів. Вже 2 травня українським військовим вдалося там закріпитися.
Харківські рятувальники ліквідували пожежі в центральній частині міста / Фото ДСНС
Одна жінка поранена уламками / Фото ДСНС
Внаслідок ворожих обстрілів сталося декілька пожеж / Фото ДСНС
Усі пожежі вдалось повністю приборкати / Фото ДСНС