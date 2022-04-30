Російські окупанти продовжують цинічно обстрілювати цивільні об'єкти у Харкові. Кореспондентка 24 каналу з Харкова повідомила, що пожежа складських приміщень сталась у Немишлянському районі.

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Масштаби пожежі

Площа пожежі складала близько 6000 кв.м. На місці події працювало 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 50 людей особового складу ДСНС.

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Постраждалих немає

Пожежу вдалось повністю приборкати лише о 17:05. За попередніми даними загиблих та постраждалих немає.

Охоронець складських приміщень про наслідки пожежі: дивіться відео

Наслідки пожежі на складах внаслідок обстрілів Харкова / Фото 24 канал

Згодом, про наслідки пожежі повідомили також у ДСНС Харківської області. Вони також зауважили, що внаслідок займань немає загиблих та постраждалих.

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Вночі 30 квітня росіяни обстріляли й лікарню, у результаті чого частково зруйновані бетонні конструкції та віконні рами технічного поверху медзакладу.

Попередньо, 29 квітня, у ДСНС повідомляли, що рятувальники 14 разів виїжджали гасити пожежі, спричинені ворожими обстрілами. Зокрема, горіли багатоповерхові й приватні будинки, гаражі, господарчі будівлі, а також складські та ангарні приміщення.

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