Двоповерхова будівля майже повністю зруйнована. Рятувальники намагалися ліквідувати пожежу, яка виникла внаслідок обстрілу.

Важливо Чим Росії загрожували ці діти і гуртожиток, – Зеленський про ворожі удари по Одесі і Лисичанську

Пожежі та руйнування – наслідок "русского міра"

На момент попадання російської ракети в будівлі перебувало п’ятеро людей. 15-річний підліток загинув, ще одна неповнолітня дівчина потрапила в лікарню. З іншими очевидцями вибуху працюють психологи з ДСНС.

Знову загибель, і знову дитина. Скільки ще українських дітей треба вбити тим подобам людей, щоб захлинутися власною кров’ю? Пожежі та зруйновані будівлі – ось вони, наслідки "русского міра"… – наголошують в ДСНС.

Наслідки російського обстрілу в Одесі: дивіться відео

Ударна хвиля пошкодила будівлю церкви Московського патріархату. Як уточнила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, там пошкодило вікна, стіну й дах. Згодом секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в церкві взагалі знесло дах.

За словами Наталії Гуменюк, на Одещині також зафіксували ударний безпілотник, який до того ворог не використовував. Він може не тільки збирати інформацію, але й завдавати ударів. На щастя, сили ППО знищили його над морем.

Додамо, повітряну тривогу в Одесі оголосили приблизно о 18:33. Майже одразу в місті стався вибух. Влада закликає усіх громадян не нехтувати сиренами й одразу прямувати в укриття. Це може врятувати життя. Ігнорувати сирени – небезпечно. Важливо також пам’ятати, що фотографувати чи знімати відео місць "прильоту" – заборонено. Згодом влада сама оприлюднить інформацію, яка вже не зможе нашкодити.

Окрім цього, в Одесі триває затяжна комендантська година. Вона почалася о 22:00 1 травня, а закінчиться – о 5:00 3 травня. Її запровадили, щоб уникнути різних можливих провокацій, які росіяни могли зробити на 2 травня. Саме тоді у 2014 році стався конфлікт між українськими та проросійськими силами в Одесі. Нещодавно журналісти продемонстрували, як живе місто під час такої комендантської години: на вулицях неймовірна тиша.

Важливо – вечірнє звернення Зеленського за 2 травня: дивіться відео