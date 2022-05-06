Вогонь охопив з 1 по 3 поверхи готелю "Влада" на вулиці Бродівська, 79. Дані про потерпілих та причини виникнення пожежі ще уточнюють.

Увага Пожежу у зоні відчуження локалізували: триває гасіння трави

За попередньою інформацією із соцмереж – це був "не приліт". Однак варто дочекатися офіційного повідомлення про причини.

Що трапилось

Приблизно о 04:30 ранку в будівлі триповерхового готелю виникла пожежа. Рятувальники негайно почали гасити займання та евакуйовувати людей, які там перебували.

Під час ліквідації пожежі працівнки служби ДСНС врятували 5 людей та витягли з полум'я ще 98. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Вже за кілька годин – о 6:45 ранку пожежу локалізували на площі 2 000 квадратних метрів та о 7:29 – ліквідували.

Причину займання наразі встановлюють правоохоронні органи.

Не було води, щоб загасити

Гасіння пожежі значно ускладнювалося тим, що на території готелю було відсутнє протипожежне водопостачання. Тому вогнеборці змушені були витрачати час, щоб прокласти додаткові магістральні лінії. Це й забезпечило безперебійну подачу води з природного водоймища на гасіння.

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У зоні відчуження 4 травня спалахнула суха трава. Сталось це біля контрольно-пропускного пункту "Дитятки".

Окупанти 2 травня атакували будинок людей в Одесі. Рятувальники показали наслідки авіаудару та те, як борються з наслідками.

На Харківщині працівники ДСНС 19 разів з 30 квітня по 1 травня виїжджали, що ліквідувати наслідки пожеж. 15 з них виникли через обстріли росіян. Рятувальники знову ліквідували та загасили пожежу.

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