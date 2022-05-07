В сети сразу появились видео и фото начавшегося там пожара. Их обнародовали в сообществе Золочевского поселкового совета незадолго после полуночи.

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Недавно сделали реставрацию

На опубликованных фото заметно, что туда по состоянию на 00:45 уже прибыли спасатели. Однако пожар был уже слишком сильным. Снаряд влетел через крышу и вскоре пылали все без исключения помещения.

Спасатель на месте пожара в музее / Фото Светланы Данилко-Курченко

Незадолго до вторжения России там была сделана реставрация. Однако сейчас все потраченные деньги и усилия местных жителей уничтожены.

Мы готовили заведение к празднованию трехсотлетия выдающегося философа с мировым именем.

Нет слов, чтобы передать наш гнев, нет оправдания действиям русских варваров,

– написала работница сельсовета.

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Пострадал сын директора музея

Глава Золочевской общины Виктор Коваленко рассказал Суспільному, что пострадал один человек. В момент обстрела в здании находился 35-летний сын директора музея. Он этой ночью остался охранять помещение.

Спасателям пришлось его вытаскивать буквально из горящих завалов. Известно лишь, что медики диагностировали у мужчины травму ноги. Пока его уже госпитализировали.

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Что известно об этом музее

Заведение расположено в селе Сковородиновка. Здания было несколько сотен лет – это имение XVII столетия. Есть подтверждение того, что именно там в последние годы своей жизни работал Григорий Сковорода.

Также возле этого имения он и был похоронен. Именно поэтому это не просто пожар, а очередное разрушение важной части истории и национальной памяти нашей страны.

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