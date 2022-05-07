Про це повідомив 24 каналу російський публіцист Андрій Піонтковський. Він зазначив, що зараз Білий дім готовий надати Україні достатньо зброї, аби перемогти Росію.

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Допомога далась нелегко

На його думку, Україна отримує від Заходу усю військову допомогу, яку можна було б надати. Він також наголосив, що це далось зовсім нелегко.

"Візьмімо цю точку відліку, коли Джо Байден боягузливо повторював за Володимиром Путіним, що Україна повинна виконувати мінські домовленості. США пройшли дуже довгий шлях, і він пришвидшився в останні 2 місяці демонстрації можливостей української армії", – підкреслив Піонтковський.

Розраховували на партизанську війну

Як він зазначив, США не очікували, що Україна зможе перемогти. Тобто ймовірно у Вашингтоні вважали, що Київ впаде, однак українці не здаватимуться і продовжать довгу боротьбу.

Вони (США – 24 канал) розраховували на партизанську війну, забезпечуючи Україну всім необхідним саме для такого протистояння,

– заявив Піонтковський.

Потужна українська армія

Публіцист зазначив, що, можливо, у Білому домі вважали, що зараз буде щось схоже, як під час війни в Афганістані. Тобто тоді, коли США забезпечували партизанів моджахедів Stinger та Javelin, і вони бігали з ними на плечах лісами, борючись проти ворога.

Однак, виявилось, що є модерна українська армія, яка володіє сучасним мистецтвом ведення війни. І миттєво змінився характер допомоги,

– зауважив Піонтковський.

Побоювання США

За його словами, зброя, яку отримає Україна завдяки ленд-лізу значно потужніша, ніж та, яка є в росіян. До прикладу, за якістю тільки артилерії Захід випереджає країну-агресорку на ціле покоління.

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Піонтковський також додав, що є певні речі, які стримують американців. США не хотілося б, щоб деякі зразки ультрасучасної зброї потрапляли не в ті руки. Однак, усі розуміють, що під час війни все можливо.

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