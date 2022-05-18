Река Северский Донец стала помехой для российских оккупантов, которые планируют захватить Луганскую область. Им никак не удается перебраться на другой берег, чтобы обустроить там плацдарм для наступления. Это им нужно для того, чтобы продолжить окружение Северодонецка со стороны Лисичанска.

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Сама река довольно извилистая, имеет немало склонов и лесистых берегов. Так что найти хорошее место для переправы не так-то просто. Одно из таких мест – вблизи поселка Белогоровка. Плацдарм в случае захвата этого поселка позволит "перерезать" и трассу Лисичанск – Бахмут, что значительно усложнит работу для украинских военных.

Но продвинуться вперед по этому направлению оккупантам не удается. Зато они терпят немалые потери. В начале мая оккупанты несколько раз пробовали установить понтонную переправу через Северский Донец в районе Белогоровки. Но каждый раз терпели феерическое поражение.

При попытке переправы через реку Северский Донец 11 мая российская армия потеряла 485 военнослужащих 74-й мотострелковой бригады из направленных туда 550 человек.

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Также было уничтожено или повреждено как минимум 73 единицы военной техники врага. Среди них танки, катера, бронированная техника и т.д. Фактически россияне потеряли технику одной батальонной тактической группы.

По данным главы Луганской областной военной администрации Сергей Гайдая, берег Северского Донца в месте неудачной попытки переправы россиян покрыт не только разбитой техникой, но и немалым количеством тел оккупантов. Ведь многие из них получили ранения. Но их руководство решило не беспокоиться о их эвакуации, оставив там умирать.

Немалые потери при предыдущих попытках привели к тому, что российскому военному руководству становится все труднее найти тех, кто согласится отправиться на переправу.

"Батальон, который пытались отправить на переправу в очередной раз, он в полном составе отказался. 500 человек не пошли на переправу. Они просто видели, что там происходит", – рассказал Сергей Гайдай.

Смотрите видео о потерях российских оккупантов при попытке переправы через Северский Донец