Инициатором создания коллаборативной группировки стал житель Херсона. Такую информацию сообщил спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров в своем телеграмм-канале.

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По предварительным данным, херсонец создал агентурную сеть. Она была направлена во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, а также обороноспособности и информационной безопасности Украины.

Муж нанял четырех жителей Николаева и распределил между ними отдельные роли. Среди них было три женщины и один человек.

Одна из женщин собирала информацию о местах дислокации военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Впоследствии она передавала ее организатору преступной группировки. Также подозреваемая арендовала на собственное имя квартиру для диверсионно-разведывательной группы.

Вторая женщина периодически собирала и передавала организатору Херсона информацию о местах дислокации, передвижения, личного состава и военной техники ВСУ.

У третьей подозреваемой в телефоне нашли пересланные фотографии документов с указанными персональными данными 71 военнослужащего ВСУ тому же организатору. Четвертым задержанным стал муж. Он собирал информацию о расположении подразделений Вооруженных Сил Украины и других образовавшихся военных формирований, и больше состав разума ему позволил указывать координаты дислокации украинских защитников.

Новости о коллаборантах на территории Украины

Во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье россияне собрали подразделение так называемых "псевдоказаков". Они вроде бы играют роль народной милиции. Кафиры пообещали коллаборантам зарплату в размере 20 долларов в день. Как оказалось впоследствии, россияне просто раздали украденные у Украины сухпайки вместо денег.

В марте начальник станции "Южнодонбасская" подразделения "Станция Волноваха" перешел на сторону государства-агрессора . Его подозревают в госизмене, поскольку тот помогал захватчикам восстановить сообщение между оккупированными территориями Донбасса и Россией.

Работник "Азовстали" решил помочь оккупантам и рассказал о схеме подземных тоннелей завода. Там наши защитники Мариуполя мужественно держат оборону. Предателю объявлено о подозрении.

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