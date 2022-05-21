Инициатором создания коллаборативной группировки стал житель Херсона. Такую информацию сообщил спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров в своем телеграмм-канале.
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По предварительным данным, херсонец создал агентурную сеть. Она была направлена во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, а также обороноспособности и информационной безопасности Украины.
Муж нанял четырех жителей Николаева и распределил между ними отдельные роли. Среди них было три женщины и один человек.
Одна из женщин собирала информацию о местах дислокации военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Впоследствии она передавала ее организатору преступной группировки. Также подозреваемая арендовала на собственное имя квартиру для диверсионно-разведывательной группы.
Вторая женщина периодически собирала и передавала организатору Херсона информацию о местах дислокации, передвижения, личного состава и военной техники ВСУ.
У третьей подозреваемой в телефоне нашли пересланные фотографии документов с указанными персональными данными 71 военнослужащего ВСУ тому же организатору. Четвертым задержанным стал муж. Он собирал информацию о расположении подразделений Вооруженных Сил Украины и других образовавшихся военных формирований, и больше состав разума ему позволил указывать координаты дислокации украинских защитников.
Новости о коллаборантах на территории Украины
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