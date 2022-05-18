В Службе безопасности Украины 18 мая рассказали, что идентифицировали двух высокопоставленных должностных лиц оккупационных войск России. Именно они имеют отношение к разрушению гидротехнических сооружений на Северокрымском канале.

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"В настоящее время решают вопросы об объявлении злоумышленников в международный розыск. По всем разоблаченным фактам продолжаются следственные действия, чтобы установить всех причастных и привлечь их к ответственности", – сказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Спецоперации в Киевской области

В Киеве контрразведка СБУ нашла двух учредителей ИТ-компании, предоставлявших рашистам программное обеспечение и оргтехнику. Одними из их заказчиков были представители так называемого силового блока псевдореспублики.

Кроме этого, установили, что преступную деятельность организовали два жителя Донбасса. Они в 2014 году приехали в Киев и наладили бизнес в сфере информационных технологий. Предатели смогли открыть свои дочерние структуры в Москве, Санкт-Петербурге и временно оккупированном Донецке и продолжали сотрудничество с оккупантами после полномасштабной агрессии России.

Ежемесячно доходы коллаборантов составили более 4 миллионов гривен. В настоящее время их задержали и проводят необходимые следственно-оперативные мероприятия,

– сказал Дехтяренко.

Он добавил, что также был задержан коллаборант, который поддерживал россиян во время оккупации Дымера. Мужчина пытался навязать негативное отношение к Украине и отрицал преступления рашистов.

Боевики и блогер

В Донецкой области СБУ разоблачили и задержали вражеского агента. Он собирал данные о Вооруженных Силах Украины и Нацполиции в Славянске. Его связным был представитель вражеской группировки по временно оккупированной территории области.

В Черниговской области СБУ сообщила о подозрении блогерке. Она публично поддерживала российскую агрессию и распространяла кремлевский контент, ложь об уничтожении инфраструктуры и опровергала факты преступлений россиян.

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В Луганской области приговорили к 8 и 10 годам двух боевиков, которые добровольно присоединились к вооруженным формированиям псевдореспублики. Они попали в плен в марте. До этого обстреливали позиции украинских военных возле Счастья и Северодонецка.

Также сотрудничал с оккупантами экс-начальник одного из филиалов национальной энергокомпании. Он добровольно согласился занимать должность так называемого руководителя Луганской ТЭЦ, которую захватил агрессор. Сейчас продолжаются меры, чтобы задержать предателя.

Предатель на Ровненщине

Нашли вражеского агента и в Ровненской области. Он собирал данные о дислокации украинских войск и техники. Коллаборант докладывал о движении грузовых локомотивов через станцию "Ровно". Мужчину задержали, когда он пытался передать оккупантам секретные данные. Ему грозит до 13 лет лишения свободы.

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