Об этом свидетельствует новый перехват Службой безопасности Украины телефонного разговора оккупантов. В нем находящиеся в Запорожской области захватчики прощаются словами "до побачення".

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Российские оккупанты начинают переходить на украинский язык

В телефонном разговоре российских оккупантов, который перехватила Служба безопасности Украины, захватчики жалуются друг другу на постоянные атаки украинских защитников в Запорожской области. Красноречие одного из россиян поражает.

Каждый вечер, б*ть, боремся против ДРГ, которые, б*ть, каждую ночь начинают, на*уй, в село заходить. Ну короче, бл*ть, зае*ало все, домой хочу, бл*ть. Уже некоторые на взводе: "положим х*й, с*бемся, зае*али",

– в панике рассказывает захватчик.

В конце телефонного разговора российские оккупанты внезапно переходят на украинский язык – прощаются словами "до побачення". В Службе безопасности Украины предположили, что вскоре украинские вооруженные силы научат их еще правильно здороваться – словами "Слава Украине!".

Оккупанты боятся партизан и переходят на украинский язык: смотрите видео

Впрочем, главное кодовое слово "паляниця" все равно остается для оккупантов недостижимым. Как и планы закрепиться на украинской земле, где даже трактор может "напартизанить" российский танк,

– подытожили в Службе безопасности Украины.

Актуальная ситуация в Запорожской области

Вооруженные Силы Украины 16 мая уничтожили позицию врага в Запорожье. Были найдены трофеи и личные вещи оккупантов, среди которых был также шарф давно забытой украинцами "Партии регионов". Украинские защитники отметили, что это, вероятно, были бойцы из квазиреспублики "ДНР".

Во временно оккупированном Мелитополе самопровозглашенная "власть" пытается шантажом склонить местных жителей к лояльности. Они убеждают работников бюджетных учреждений, что те могут навсегда остаться без работы, ведь в городе появилось немало переселенцев из Мариуполя, которые готовы сотрудничать с оккупационными властями. Вместе с тем в Запорожской ОВА сообщили, что из Мелитополя за последние два месяца уже выехала почти половина человек.

В Энергодаре российские оккупанты ходили по квартирам и похищали мужчин, связывали им руки и вывозили в неизвестном направлении. Сейчас известно о по меньшей мере 6 похищенных.

На Запорожье стало известно о подростках, которые сотрудничали с оккупантами в селе Инженерное в Пологовском районе. В частности, дети рассказывали россиянам информацию об покинутых домах и оставленных там ценностях, после чего вместе с ними мародерили в чужих домам.

Вооруженные Силы Украины только за сутки 17 мая в Запорожской области ликвидировали 20 российских оккупантов , еще 33 ранили. Кроме того, нашими защитниками было уничтожено немало вражеской техники.

В области оккупанты готовят основу для псевдореферендумов, привлекая при этом коллаборантов. Они запугивают представителей легитимных властей и членов их семей и активно назначают на должности пророссийских гауляйтеров.

При этом во временно оккупированном Мелитополе украинские партизаны ликвидировали российских военных высокого ранга. Активное партизанское движение действует и в Крыму, и в Херсоне, и в Запорожье.

Обратите внимание – российские оккупанты боятся херсонцев, поэтому не ходят в одиночку: смотрите видео