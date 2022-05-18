Об этом свидетельствует новый перехват Службой безопасности Украины телефонного разговора оккупантов. В нем находящиеся в Запорожской области захватчики прощаются словами "до побачення".
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Российские оккупанты начинают переходить на украинский язык
В телефонном разговоре российских оккупантов, который перехватила Служба безопасности Украины, захватчики жалуются друг другу на постоянные атаки украинских защитников в Запорожской области. Красноречие одного из россиян поражает.
Каждый вечер, б*ть, боремся против ДРГ, которые, б*ть, каждую ночь начинают, на*уй, в село заходить. Ну короче, бл*ть, зае*ало все, домой хочу, бл*ть. Уже некоторые на взводе: "положим х*й, с*бемся, зае*али",
– в панике рассказывает захватчик.
В конце телефонного разговора российские оккупанты внезапно переходят на украинский язык – прощаются словами "до побачення". В Службе безопасности Украины предположили, что вскоре украинские вооруженные силы научат их еще правильно здороваться – словами "Слава Украине!".
Оккупанты боятся партизан и переходят на украинский язык: смотрите видео
Впрочем, главное кодовое слово "паляниця" все равно остается для оккупантов недостижимым. Как и планы закрепиться на украинской земле, где даже трактор может "напартизанить" российский танк,
– подытожили в Службе безопасности Украины.
Актуальная ситуация в Запорожской области
- Вооруженные Силы Украины 16 мая уничтожили позицию врага в Запорожье. Были найдены трофеи и личные вещи оккупантов, среди которых был также шарф давно забытой украинцами "Партии регионов". Украинские защитники отметили, что это, вероятно, были бойцы из квазиреспублики "ДНР".
- Во временно оккупированном Мелитополе самопровозглашенная "власть" пытается шантажом склонить местных жителей к лояльности. Они убеждают работников бюджетных учреждений, что те могут навсегда остаться без работы, ведь в городе появилось немало переселенцев из Мариуполя, которые готовы сотрудничать с оккупационными властями. Вместе с тем в Запорожской ОВА сообщили, что из Мелитополя за последние два месяца уже выехала почти половина человек.
- В Энергодаре российские оккупанты ходили по квартирам и похищали мужчин, связывали им руки и вывозили в неизвестном направлении. Сейчас известно о по меньшей мере 6 похищенных.
- На Запорожье стало известно о подростках, которые сотрудничали с оккупантами в селе Инженерное в Пологовском районе. В частности, дети рассказывали россиянам информацию об покинутых домах и оставленных там ценностях, после чего вместе с ними мародерили в чужих домам.
- Вооруженные Силы Украины только за сутки 17 мая в Запорожской области ликвидировали 20 российских оккупантов , еще 33 ранили. Кроме того, нашими защитниками было уничтожено немало вражеской техники.
- В области оккупанты готовят основу для псевдореферендумов, привлекая при этом коллаборантов. Они запугивают представителей легитимных властей и членов их семей и активно назначают на должности пророссийских гауляйтеров.
- При этом во временно оккупированном Мелитополе украинские партизаны ликвидировали российских военных высокого ранга. Активное партизанское движение действует и в Крыму, и в Херсоне, и в Запорожье.
Обратите внимание – российские оккупанты боятся херсонцев, поэтому не ходят в одиночку: смотрите видео