В частности, оккупационные власти пытаются шантажом получить лояльность мирных жителей Мелитополя. Об этом сообщили в Запорожской ОВА в вечерней сводке по актуальной ситуации по состоянию на 22:00 16 мая.

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Оккупанты шантажируют мелитопольцев

Оккупанты вместе с коллаборантами убеждают работников бюджетных учреждений, что они могут навсегда остаться без работы, поскольку в городе появилось много переселенцев из Мариуполя. Они, в отличие от мелитопольцев, готовы к сотрудничеству с оккупационными властями. Таким образом, захватчики шантажом пытаются получить лояльность мирных жителей города.

При этом, отмечают в Запорожской ОВА, из временно оккупированного Мелитополя в течение последних двух месяцев выехала почти половина населения – остались преимущественно пожилые люди и жители, которые ухаживают за старшими родственниками.

К слову, безуспешными методы оккупантов получить благосклонность местных жителей оказались и в Энергодаре. Там россияне хотят создать информационную картинку, будто жители города выражают свое желание присоединиться к России, а на самом деле стремятся окончательно присоединить Запорожскую АЭС, расположенную вблизи Энергодара, чтобы уничтожить энергетическую систему Украины.

Последние новости из Запорожской области: коротко

В Запорожье Вооруженные Силы Украины уничтожили позицию российских оккупантов. Там наши бойцы обнаружили трофеи и личные вещи захватчиков. Среди них был даже шарф давно забытой и несуществующей в Украине Партии регионов.

За сутки 15 мая украинским военным удалось уничтожить 34 и ранить 54 российских оккупантов в Запорожье. Кроме того, защитники ликвидировали 1 танк, 2 реактивные системы залпового огня "Град", 15 ББМ, 6 единиц автомобильной техники и 2 противотанковых ракетных комплекса врага.

128-я отдельная горно-штурмовая бригада, защищающая Запорожье, опубликовала мощное видео своей работы. В ролике видно, как вспыхнула вражеская техника, заблудившаяся в полях области.

Обратите внимание – обращение командования защитников завода "Азовсталь": смотрите видео