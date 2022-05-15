На своей странице Силы обороны Запорожского края опубликовали видео, на котором видно, как российские кафиры теряют свой личный состав и технику. Враги не сориентировались, куда двигаться, так что попали прямо под руку украинским воинам.

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За уничтожение вражеской группы ответственны бойцы инженерно-саперного подразделения 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады – Закарпатский легион, являющийся соединением горной пехоты Сухопутных войск Украины. Воины ВСУ эффектно разбили российскую технику, которая "сбилась с курса".

Украинские военные уничтожили технику и кафиров, которые "заблудились" в украинских полях: смотрите видео

Плохие знания по топографии русских "заблудившихся" привели их на нашу землю. Встреча ожидаемая, оценка за работу инженерно-саперного подразделения 128 отдельной горно-штурмовой "отлично". Слава Украине!

– прокомментировали в Силах обороны Запорожского края.

На ролике видно, как среди живописных полей Украины пылает российская техника. От разбитых машин оккупантов остались щепки, а в небе появились столбы дыма.

Красочное видео прокомментировали и в Генеральном штабе ВСУ. В ведомстве рассказали, что украинские военные уничтожили российских миномтников.

Так выглядят минометчики российских вооруженных сил и их вооружение с высоты птичьего полета после филигранной работы инженерно-саперного подразделения 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

– написали в Генштабе.

Россияне продолжают нести потери в Украине

За 81 день войны российские кафиры понесли колоссальные потери как личного состава, так и единиц боевой техники. Оккупанты не могут продвигаться дела, столкнувшись с яростным сопротивлением украинцев и теряют уже больше людей с каждым днем.

По состоянию на 15 мая, российские кафиры уже потеряли:

27400 человек;

1220 танков;

2958 боевых бронированных машин;

555 артиллерийских систем.

195 реактивных систем залпового огня;

89 т средств противовоздушной обороны;

200 самолетов;

164 вертолета;

416 беспилотных аппаратов оперативно-тактического уровня;

95 крылатых ракет;

13 кораблей и катеров;

2087 единиц автомобильной техники и автоцистерн;

42 единицы специальной техники.

Больше потерь для противника произошло на Авдеевском и Кураховском направлениях – там украинские защитники заставили кафиров страдать больше всего.

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