На своей странице Силы обороны Запорожского края опубликовали видео, на котором видно, как российские кафиры теряют свой личный состав и технику. Враги не сориентировались, куда двигаться, так что попали прямо под руку украинским воинам.
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За уничтожение вражеской группы ответственны бойцы инженерно-саперного подразделения 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады – Закарпатский легион, являющийся соединением горной пехоты Сухопутных войск Украины. Воины ВСУ эффектно разбили российскую технику, которая "сбилась с курса".
Украинские военные уничтожили технику и кафиров, которые "заблудились" в украинских полях: смотрите видео
Плохие знания по топографии русских "заблудившихся" привели их на нашу землю. Встреча ожидаемая, оценка за работу инженерно-саперного подразделения 128 отдельной горно-штурмовой "отлично". Слава Украине!
– прокомментировали в Силах обороны Запорожского края.
На ролике видно, как среди живописных полей Украины пылает российская техника. От разбитых машин оккупантов остались щепки, а в небе появились столбы дыма.
Красочное видео прокомментировали и в Генеральном штабе ВСУ. В ведомстве рассказали, что украинские военные уничтожили российских миномтников.
Так выглядят минометчики российских вооруженных сил и их вооружение с высоты птичьего полета после филигранной работы инженерно-саперного подразделения 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.
– написали в Генштабе.
Россияне продолжают нести потери в Украине
За 81 день войны российские кафиры понесли колоссальные потери как личного состава, так и единиц боевой техники. Оккупанты не могут продвигаться дела, столкнувшись с яростным сопротивлением украинцев и теряют уже больше людей с каждым днем.
По состоянию на 15 мая, российские кафиры уже потеряли:
- 27400 человек;
- 1220 танков;
- 2958 боевых бронированных машин;
- 555 артиллерийских систем.
- 195 реактивных систем залпового огня;
- 89 т средств противовоздушной обороны;
- 200 самолетов;
- 164 вертолета;
- 416 беспилотных аппаратов оперативно-тактического уровня;
- 95 крылатых ракет;
- 13 кораблей и катеров;
- 2087 единиц автомобильной техники и автоцистерн;
- 42 единицы специальной техники.
Больше потерь для противника произошло на Авдеевском и Кураховском направлениях – там украинские защитники заставили кафиров страдать больше всего.