На своїй сторінці Сили оборони Запорізького краю опублікували відео, на якому видно, як російські окупанти втрачають свій особовий склад та техніку. Вороги не зорієнтувались, куди рухатися, тож попали просто під руку українським воякам.

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За знищення ворожої групи відповідальні бійці інженерно-саперного підрозділу 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади – Закарпатський легіон, який є з'єднанням гірської піхоти Сухопутних військ України. Вояки ЗСУ ефектно розтрощили російську техніку, яка "збилась з курсу".

Українські військові знищили техніку та окупантів, які "заблукали" в українських полях: дивіться відео

Погані знання з топографії російських "заблукалих" привели їх на нашу землю. Зустріч очікувана, оцінка за роботу інженерно-саперного підрозділу 128 окремої гірсько-штурмової "відмінно". Слава Україні!

– прокоментували у Силах оборони Запорізького краю.

На ролику видно, як посеред мальовничих полів України палає російська техніка. Від розтрощених машин окупантів лишилися друзки, а у небі з'явилися стовпи диму.

Промовисте відео прокоментували і в Генеральному штабі ЗСУ. У відомстві розповіли, що українські військові знищили російських мінометників.

Так виглядають мінометники російських збройних сил та їхнє озброєння з висоти пташиного польоту після філігранної роботи інженерно-саперного підрозділу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади,

– написали у Генштабі.

Росіяни продовжують зазнавати втрат в Україні

За 81 день війни російські окупанти зазнали колосальних втрат як особового складу, так і одиниць бойової техніки. Окупанти не можуть просуватися діла, зіткнувшись з шаленим опором українців та втрачають вже більше людей з кожним днем.

Станом на 15 травня, російські окупанти вже втратили:

27400 осіб;

1220 танків;

2958 бойових броньованих машин;

555 артилерійських систем.

195 реактивних систем залпового вогню;

89 засобів протиповітряної оборони;

200 літаків;

164 гелікоптери;

416 безпілотних апаратів оперативно-тактичного рівня;

95 крилатих ракет;

13 кораблів та катерів;

2087 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

42 одиниці спеціальної техніки.

Найбільше втрат для противника відбулося на Авдіївському та Курахівському напрямках – там українські захисники змусили окупантів страждати найбільше.

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