На ньому один з окупантів кричить про 2 влучання та пробоїни. Таким чином це спростовує версію загарбників, мовляв, "Москва" затонула при буксируванні під час шторму.

До речі Росія втратила ще один корабель у Чорному морі, – джерела у розвідці

Москва" 1-й, дві пробоїни, гвинт став, закрився, крен 30 градусів, ляже на бік, підтверджую – пробоїна нижче за ватерлінію, місток відрізаний,

– чути на записі.

Далі росіянин каже, що проводять пасивний порятунок екіпажу. У коментарях під дописом українці жартують, що наприкінці розмови окупанту слід було б додати: "ясно, вычеркиваем".

Слухайте запис розмови з крейсера:

Що відомо про "занурення" Москви

У мережі 13 квітня з'явилося повідомлення про пожежу на крейсері "Москва" у Чорному морі. На борту перебувало 510 членів екіпажу. До слова, саме це судно 24 лютого атакувало острів Зміїний.

Після цього "Москва" пішла вивчати дно моря. У Збройних Силах України підтвердили, що крейсер загорівся завдяки використанню нашої протикорабельної ракети "Нептун".

Росії довелося визнати, що крейсер "Москва" затонув. Проте звинуватили вони у цьому, звісно, погані погодні умови. У Держприкордонслужбі України повідомили, що росіянам не вдалося евакуювати екіпаж судна, власне, через шторм. Секретар РНБО Олексій Данілов припускав, що врятувати окупантам вдалось лише 58 людей. Держава-агресорка дані про загиблих та постраждалих замовчує.

Навіть російські пропагандисти були в шоці від такої події. Наприклад, Володимир Соловйов заявив, що просто скаженіє, та не розуміє, як Росія могла втратити "Москву". Ймовірно, така реакція пояснюється тим, що крейсер став найдорожчою технікою Росії, яку ЗСУ знищували від початку повномасштабної війни. Його приблизну вартість оцінювали у 750 мільйонів доларів.

Окупанти бояться за інші кораблі

Після ліквідації крейсера росіяни відвели свої кораблі на безпечну відстань, щоб в них не поцілили українськими протикорабельними ракетами. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук пояснював, що російське командування боїться, аби історія із "зануренням" Москви не повторилась з іншими суднами.

Через місяць після потоплення "Москви", 12 травня, наші військові підбили ще один корабель загарбників – "Всеволод Бобров". Це одне з найновіших суден у російському флоті. ЗСУ влучили у нього, коли воно рухалось до острова Зміїний.

На кораблі спалахнула пожежа. Почалась операція з порятунку екіпажу. Обгорілий корабель намагався дійти до Севастополя. Попередньо відомо, що йому таки це вдалось.

Пошкодження – серйозні. Однак невідомо, чи надовго судно вийшло з ладу. Щоправда, навіть тимчасова втрата під час війни такого судна є для Росії критичною. До речі, про постраждалих чи загиблих теж поки не говорять.

До теми – відео підбитого крейсера "Москва" після потужного удару: