На ней один из оккупантов кричит о 2 попаданиях и пробоинах. Таким образом, это опровергает версию захватчиков, мол, "Москва" затонула при буксировке во время шторма.

Кстати Россия потеряла еще один корабль в Черном море, – источники в разведке

"Москва" 1-й, две пробоины, винт стал, закрылся, крен 30 градусов, ляжет на бок, подтверждаю – пробоина ниже ватерлинии, мостик отрезан,

– слышно на записи.

Далее россиянин говорит, что проводят пассивное спасение экипажа. В комментариях под сообщением украинцы шутят, что в конце разговора оккупанту следовало добавить: "ясно, вычеркиваем".

Слушайте запись разговора с крейсера:

Что известно о "погружении" Москвы

В сети 13 апреля появилось сообщение о пожаре на крейсере "Москва" в Черном море. На борту находились 510 членов экипажа. К слову, именно это судно 24 февраля атаковало остров Змеиный.

После этого "Москва" пошла изучать дно моря. В Вооруженных Силах Украины подтвердили, что крейсер загорелся благодаря использованию украинской противокорабельной ракеты "Нептун".

России пришлось признать, что крейсер "Москва" затонул. Однако обвинили они в этом, конечно, плохие погодные условия. В Госпогранслужбе Украины сообщили, что россиянам не удалось эвакуировать экипаж судна, собственно, из-за шторма. Секретарь СНБО Алексей Данилов предполагал, что спасти оккупантам удалось только 58 человек. Государство-агрессор данные о погибших и пострадавших умалчивает.

Даже российские пропагандисты оказались в шоке от такого события. Например, Владимир Соловьев заявил, что просто в бешенстве, но не понимает, как Россия могла потерять "Москву". Вероятно, такая реакция объясняется тем, что крейсер стал самой дорогой техникой России, которую ВСУ уничтожали с начала полномасштабной войны. Его приблизительная стоимость оценивалась в 750 миллионов долларов.

Оккупанты боятся за другие корабли

После ликвидации крейсера россияне отвели свои корабли на безопасное расстояние, чтобы в них не попали украинские противокорабельные ракеты. Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук объяснял, что российское командование боится, чтобы история с "погружением" Москвы не повторилась с другими судами.

Через месяц после потопления "Москвы", 12 мая, наши военные подбили еще один корабль захватчиков – "Всеволод Бобров". Это одно из новейших судов в российском флоте. ВСУ попали в него, когда оно направлялось к острову Змеиный.

На корабле вспыхнул пожар. Началась операция по спасению экипажа. Обгоревший корабль пытался дойти до Севастополя. Предварительно известно, что ему это таки удалось.

Повреждения – серьезные. Однако неизвестно, надолго ли судно вышло из строя. Правда, даже временная потеря во время войны такого судна для России критическая. Кстати, о пострадавших или погибших тоже пока не говорят.

К теме – видео подбитого крейсера "Москва" после мощного удара: