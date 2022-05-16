Похоже, что кремлевский диктатор готовится к капитуляции, а это была лишь "репетиция". Об этом 24 каналу сообщил российский публицист Андрей Пионтковский.

Внимание Путин просчитался, – Тизенгаузен об изменении позиции по расширению НАТО

Путину больше ничего не остается. По его словам, возобновление нацистского режима Украине ничем не угрожает. Даже сам понимает, что уже проиграл войну против Украины.

Выступление Путина 9 мая, его поведение в тот же день показывает, что он понимает, что цели, которые он планировал достичь в Украине – немыслимы. Их невозможно будет никогда выполнить и добиться,

– подчеркнул Пионтковский.

И добавил, что кремлевский глава так же понимает, что силовое руководство, которое его окружает, будет бороться за линию столкновения сторон в Украине, пытаясь максимально ее приблизить к границам Луганской области и выйти за них.

"То есть сейчас характер войны идет не на уничтожение украинского государства, это "территориальный спор" с соседним государством. Путин это понимает. Так же понимают все причастные к его бункеру", – добавил публицист.

Что именно сказал Путин на саммите ОДКБ

В Кремле 16 мая 2022 года состоялся саммит стран Организации договора о коллективной безопасности, которую возглавляет Россия.

Владимир Путин и Александр Лукашенко рассказывали своим коллегам откровенные сказки о ситуации в мире. В том числе и о том, что внезапно Финляндия и Швеция перестали были "угрозами" для России. Однако если НАТО стянет свою военную инфраструктуру в эти страны, то здесь уже Россия будет "реагировать". Как именно – Путин решит позже.

Однако если НАТО стянет свою военную инфраструктуру в эти страны, то здесь уже Россия будет "реагировать". Как именно – Путин решит позже. Военные эксперты также предполагали, что на этой встрече Путин попросит президентов Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана ввести свои войска в Украину, чтобы помочь армии оккупантов захватить нашу землю. Однако на саммите Путин сказал, что будет обсуждать тему нашего государства в закрытом формате.

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