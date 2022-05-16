Схоже, так кремлівський диктатор готується до капітуляції, а це була лише "репетиція". Про це 24 каналу повідомив російський публіцист Андрій Піонтковський.

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Путіну вже більше нічого не залишається. За його словами, відновлення нацистського режиму Україні нічим не загрожує. Навіть він сам розуміє, що уже програв війну проти України.

Виступ Путіна 9 травня, його поведінка того ж дня показує, що він розуміє, що ті цілі, які він планував досягти в Україні – немислимі. Їх неможливо буде ніколи виконати та досягти,

– наголосив Піонтковський.

І додав, що кремлівський глава так само розуміє, що силове керівництво, яке його оточує, боротиметься за лінію зіткнення сторін в Україні, намагаючись максимально її наблизити до кордонів Луганської області й вийти за них.

"Тобто зараз характер війни йде не на знищення української держави, це "територіальна суперечка" з сусідньою державою. Путін це розуміє. Так само це розуміють усі причетні до його бункера", – додав публіцист.

Що саме сказав Путін на саміті ОДКБ

У Кремлі 16 травня 2022 року відбувся саміт країн Організації договору про колективну безпеку, яку очолює Росія.

Володимир Путін та Олександр Лукашенко розповідали своїм колегам відверті казки про ситуацію у світі. Зокрема й про те, що раптово Фінляндія та Швеція перестали були "загрозами" для Росії. Однак, якщо НАТО стягне свою військову інфраструктуру у ці країни, то тут вже Росія "реагуватиме". Як саме – Путін вирішить згодом.

Однак, якщо НАТО стягне свою військову інфраструктуру у ці країни, то тут вже Росія "реагуватиме". Як саме – Путін вирішить згодом. Військові експерти також припускали, що на цій зустрічі Путін попросить президентів Білорусі, Вірменії, Казахстану, Киргизстану та Таджикистану ввести свої війська в Україну, щоб допомогти армії окупантів захопити нашу землю. Однак під час саміту Путін сказав, що обговорюватиме тему нашої держави в закритому форматі.

Повністю інтерв'ю Цимбалюка та Піонтковського про поразку Росії: дивіться відео