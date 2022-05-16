Росія зазнає поразки не лише в Україні

Зокрема, їх чомусь моментально "перестали вважати загрозою". Схоже, російський глава намагався виправдатися за поразку не лише в Україні. Про це 24 каналу сказав експерт з питань управління репутацією Борис Тизенгаузен.

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Насправді Путін так спробував пояснити свій черговий прорахунок. Хоча раніше він розповідав росіянам через свої пропагандистські ЗМІ, що НАТО – це колосальна загроза, що й сам не помітив, як Альянс ще ближче підібрався до російського кордону,

– зазначив експерт.

Тож тепер він вигадав цю жалюгідну історію з виправдання щодо "відсутності територіальної суперечки" з цими країнами, оскільки напасти на Фінляндію на Швецію він не може з об'єктивних причин.

Довідка. Одразу три країни пообіцяли захистити Фінляндію та Швецію, якщо на них нападе Росія. Ними стали Норвегія, Данія та Ісландія. Вони оприлюднили спільну заяву.

"Також очевидно, що так Путіну потрібно було й членам ОДКБ пояснити, чому Росія зазнає поразки не лише в Україні, а й на геополітичній арені. Однак там теж не ідіоти сидять, які це теж розуміють", – додав Тизенгаузен.

Про що говорили на саміті ОДКБ

У Кремлі 16 травня 2022 року відбувся саміт країн Організації договору про колективну безпеку.

Володимир Путін та Олександр Лукашенко розповідали своїм колегам відверті казки про ситуацію у світі. Зокрема й про те, що раптово Фінляндія та Швеція перестали були "загрозами" для Росії. Однак, якщо НАТО стягне свою військову інфраструктуру у ці країни, то тут вже Росія "реагуватиме". Як саме – Путін вирішить згодом.

Військові експерти також припускали, що на цій зустрічі Путін попросить президентів Білорусі, Вірменії, Казахстану, Киргизстану та Таджикистану ввести свої війська в Україну, щоб допомогти армії окупантів захопити нашу землю. Однак під час саміту Путін сказав, що обговорюватиме тему нашої держави в закритому форматі.

Зауважимо! Жодна з країн ОДКБ не горить бажанням допомагати Путіну в захопленні України.