Скандинавський регіон нікому не загрожує, – прем'єр Норвегії

Цими країнами стали Норвегія, Данія та Ісландія. Вони оприлюднили спільну заяву.

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Безпека Фінляндії та Швеції важлива для нашої безпеки. Разом з Данією та Ісландією Норвегія готова допомогти своїм північним сусідам усіма необхідними засобами, якщо вони стануть жертвою агресії на своїй території до отримання членства в НАТО,

– заявив норвезький прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

Три країни привітали рішення Фінляндії та Швеції подати заявки на членство в НАТО. Вони наголосили, що всі країни Північної Європи поділяють цінності Альянсу.

Стьоре зазначив, що північні країни зроблять все, аби Гельсінкі та Стокгольм якомога швидше стали членами НАТО. Адже вони відповідають всім критеріям, які необхідні для вступу. Членство Фінляндії та Швеції посилить гарантії колективної оборони та зміцнить безпеку в північноатлантичному регіоні.

"Швеція та Фінляндія мають право продовжувати процес вступу без спроб стороннього втручання. Скандинавський регіон нікому не загрожує і залишиться регіоном низької напруженості, який прагне жити в мирі зі своїми сусідами", – зазначив прем'єр.

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Що цьому передувало

Уряди Фінляндії та Швеції вирішили відмовитися від нейтралітету та подати заяви на членство в НАТО. У Кремлі через це дуже обурюються і навіть погрожують. Мовляв, ці країни їм "загрожують". Заступник голови Росії при ООН Михайло Полянський навіть погрожував Гельсінкі та Стокгольму військовим вторгненням.

Однак на саміті країн ОДКБ, який відбувся 16 травня в Кремлі, президент Володимир Путін раптово заявив, що вступ Фінляндії та Швеції в НАТО "не загрожує Росії". Лише, якщо у ці країни стягнуть техніку Альянсу, то Москва буде "реагувати".

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