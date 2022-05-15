Держави-члени Альянсу готові у найкоротші терміни провести ратифікацію заявок на членство від Фінляндії та Швеції. Саме за словами міністерки закордонних справ Канади Мелані Джолі – провести процедуру щодо нових членів НАТО можна "протягом кількох тижнів".
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Зокрема, про відповідні наміри повідомила й міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок – країна підготувала все для того, щоб здійснити швидкий процес.
"Необхідно переконатися, що ми дамо їм гарантії безпеки. Не має бути перехідного періоду, коли їхній статус нечіткий", – сказала Анналена Бербок.
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На тлі повномасштабної війни, яку Росія розпочала проти України, Швеція та Фінляндія майже одночасно повідомили про намір вступити до НАТО. В Альянсі майже одразу повідомили, що процес вступу буде "швидким".
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