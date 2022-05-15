Фінляндія ухвалила офіційне рішення щодо вступу в НАТО
Одразу після наступу країна заявила про намір приєднатись до Альянсу. Так, 15 травня уряд Фінляндії офіційно оголосив, що подасть заявку на членство в НАТО.
Головне Ракетний удар по Львівщині, ліквідовано 27 400 окупантів: основне за 81 день війни
Цей крок був прийнятий на тлі підтримки правлячої політичної партії Фінляндії. Звіт буде подано до парламенту після його схвалення на пленарному засіданні уряду.
На зустрічі президент і комітет міністрів домовилися, що Фінляндія подасть заявку на членство в Організації Північноатлантичного договору (НАТО) після того, як буде заслухано парламент,
– заявили в уряді.
Президент Саулі Нііністо заявив, що погодився з урядом і проконсультувався з парламентом, перш ніж оголосити це рішення. За його словами, це історичний день, "відкривається нова ера".
Шлях Фінляндії у НАТО: що треба знати
- Фінляндія активно рухається до вступу в НАТО разом із Швецією. Країна, яка має кордон з Росією, змінила свою позицію щодо Північноатлантичного Альянсу після нападу держави-агресорки на Україну. В Європі вітають це рішення. Зокрема, президент України Володимир Зеленський.
- Натомість Росія ще у квітні почала погрожувати Фінляндії та Швеції. Зокрема путінська представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що вступ Швеції та Фінляндії в НАТО нібито може призвести до негативних наслідків для миру на півночі Європи. Зокрема вона заявила про "новий рубіж протистояння блоку НАТО з Росією".
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що членство Фінляндії зміцнить як альянс, так і саму країну.
- Росія на тлі розмов про вступ Фінляндії у НАТО заявила про припинення постачання електроенергії до країни. Сталося це вже із суботи, 14 травня.
- Так, президент Фінляндії провів телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним. Політики поговорили про бажання Фінляндії вступити до НАТО.
- Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна негативно оцінює плани Швеції та Фінляндії щодо приєднання до НАТО. Міністри закордонних справ Швеції та Фінляндії заявили, що для їхніх країн стала несподіванкою різка позиція Туреччини, яка донедавна нібито підтримувала їх.
- Згодом радник Ердогана Ібрагім Калін детальніше пояснив позицію Туреччини. Він заявив, що Туреччина в жодному разі не планує блокувати процес. За його словами, Ердоган закликає владнати певні проблеми та розбіжності.
- Глави МЗС Фінляндії та Туреччини вирішили зустрітися, щоб прояснити всі питання щодо вступу скандинавської країни до НАТО. Зустріч пройде у Берліні.
- Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що попри критику Туреччини, підтримує вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.
- Варто пригадати, що експерти вважають – вступ Фінляндії та Швеції до НАТО є катастрофічним провалом Росії.
Дізнайтесь більше – Фінляндія і Швеція хочуть негайно вступити до НАТО: дивіться відео