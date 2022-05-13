Про припинення співпраці з Фінляндією заявила компанія RAO Nordic Oy, що є дочірньою російської "Інтер РАТ".
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Чому Росія припиняє постачання електроенергії
У компанії RAO Nordic Oy заявили, що Фінляндії не сплачує рахунки за поставлену електроенергію.
Ми сподіваємося, що ситуація незабаром вирішиться, і торгівля електроенергією з Росією відновиться,
– мовиться у повідомленні RAO Nordic Oy.
Представники фінської електромережевої компанії Fingrid заявили, що зупинка постачання не призведе до перебоїв у користувачів, оскільки з Росії надходило лише 10% від загального обсягу споживання. Недолік можна буде компенсувати шляхом власних потужностей та збільшення імпорту зі Швеції.
Росія може зупинити постачання газу
У Фінляндії остерігаються, що Росія може зупинити подачу газу до країни 13 травня. Раніше у країні називали інші терміни – 23 травня, адже саме тоді європейська країна має сплатити наступні рахунки за газ держави-агресорки.
Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен прокоментував цю інформацію. Він заявив, що не може підтвердити це та додав, що загалом в Європі зараз обговорюють питання щодо постачання газу з Росії на Захід.
Раніше держава-агресорка уже відрізала від газу Польщу та Болгарію. У російському "Газпромі" заявили, що вони ухвалили це рішення, оскільки ці країни відмовилися платити за газ у рублях.
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