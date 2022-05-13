Очільник Туреччини заявив, що його країна не підтримує вступ до Північноатлантичного альянсу скандинавських держав. Своє "проти" він пояснив тим, що Швеція та Фінляндія нагадують йому "гостьові будинки для терористичних організацій".

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Ердоган назвав Швецію та Фінляндію прихистком для терористичних організацій

Реджеп Ердоган 13 травня дав коментар турецьким журналістам щодо ініціативи вступу Швеції та Фінляндії у НАТО. Політик підкреслив, що Туреччина стежить за розвитком подій і не схвалює доєднання скандинавських країн до Альянсу. Він зазначив, що НАТО вже допускалось подібної помилки, коли прийняло до себе Грецію.

Контекст. Між Грецією та Туреччиною постійно спалахують конфлікти. Одна з серйозних суперечок – щодо острову Кіпр. Греція та Туреччина одночасно вступили у НАТО 18 лютого 1952 року. Зверніть увагу, що Туреччина є єдиною мусульманською країною, яка входить до складу Північноатлантичного альянсу.

Як Туреччина, ми не хочемо робити чергову помилку. Скандинавські країни схожі на гостьовий будинок для терористичних організацій. PPK та DHKP-C розташовані у цих країнах, і навіть є членами парламентів деяких скандинавських держав,

– заявив Ердоган.

Довідка. PPK та DHKP-С – колишні турецькі політичні угруповання (партії) комуністичного спрямування, що визнані сучасною Туреччиною терористичними організаціями.

Зауважимо, що для вступу нової країни до НАТО необхідна згода всіх країн, що вже є дійсними членами Альянсу, зокрема й Туреччини.

Що відомо про прагнення Швеції та Фінляндії вступити у НАТО

Швеція та Фінляндія заявили про намір вступити до Північноатлантичного альянсу на тлі повномасштабної війни Росії проти України.

Фінляндію у цьому прагненні підтримали очільник Європейської Ради Шарль Мішель, генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, Президент України Володимир Зеленський та інші європейські політики. Крім того, позитивно на це рішення відреагували Данія та Естонія, які вже є членами НАТО.

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що вступ Фінляндії у НАТО загрожує Росії. Він підкреслив, що країна-агресорка проведе спеціальний аналіз цього питання з метою вироблення "необхідних заходів безпеки".

Згодом заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський пригрозив Швеції та Фінляндії "протистояти загрозі".

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