Глава Турции заявил, что его страна не поддерживает вступление в Североатлантический альянс скандинавских государств. Свое "против" он объяснил тем, что Швеция и Финляндия напоминают ему "гостовые дома для террористических организаций".

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Эрдоган назвал Швецию и Финляндию убежищем для террористических организаций

Реджеп Эрдоган 13 мая дал комментарий турецким журналистам по поводу инициативы вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Политик подчеркнул, что Турция следит за развитием событий и не одобряет присоединение скандинавских стран к Альянсу. Он отметил, что НАТО уже допускала подобную ошибку, когда приняла к себе Грецию.

Контекст. Между Грецией и Турцией постоянно вспыхивают конфликты. Один из серьезных споров – на острове Кипр. Греция и Турция одновременно вступили в НАТО 18 февраля 1952 года. Обратите внимание, что Турция является единственной мусульманской страной, входящей в состав Североатлантического альянса.

Как Турция, мы не хотим совершать очередную ошибку. Скандинавские страны похожи на гостевой дом для террористических организаций. PPK и DHKP-C расположены в этих странах, а также являются членами парламентов некоторых скандинавских государств,

– заявил Эрдоган.

Справка. PPK и DHKP-С – бывшие турецкие политические группировки (партии) коммунистического толка, признанные современной Турцией террористическими организациями.

Заметим, что для вступления новой страны в НАТО необходимо согласие всех стран, уже являющихся действительными членами Альянса, в том числе и Турции.

Что известно о стремлении Швеции и Финляндии вступить в НАТО

Швеция и Финляндия заявили о намерении вступить в Североатлантический альянс на фоне полномасштабной войны России против Украины.

Финляндию в этом стремлении поддержали глава Европейского Совета Шарль Мишель, генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, Президент Украины Владимир Зеленский и другие европейские политики. Кроме того, положительно на это решение отреагировали Дания и Эстония, уже члены НАТО.

Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии в НАТО грозит России. Он подчеркнул, что страна-агрессор проведет специальный анализ этого вопроса с целью выработки "необходимых мер безопасности".

Впоследствии заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский пригрозил Швеции и Финляндии "противостоять угрозе".

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