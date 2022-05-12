Поддержали решение Финляндии, имеющей границу с Россией, по присоединению к НАТО сразу президент Украины, глава Европейского Совета Шарль Мишель, генсек Альянса Йенс Столтенберг и т.д.

Достойно внимания

Глава МИД Финляндии

Глава Министерства внешних дел Финляндии Пекка Гаависто заявил, что присоединение страны к НАТО укрепит безопасность как Балтийского региона, так и Северной Европы, сообщает CNN . Соответственно, заявление он сделал в четверг перед Комитетом внешних дел Европарламента. Это произошло спустя всего несколько минут после совместного заявления премьер-министра Финляндии и президента страны о поддержке заявки о вступлении в НАТО.

Президент Европейского Совета

Глава Европейского Совета Шарль Мишель отреагировал на планы Финляндии. Он заявил, что единство и солидарность НАТО и Евросоюза никогда не были на столь высоком уровне.

Саули Нииностио и Санна Марин открывают путь вступления Финляндии в НАТО. Исторический шаг, сделанный когда-то, будет значительно способствовать европейской безопасности,

– написал Шарль Мишель.

Европейский политик также добавил, что этот шаг является мощным сигналом для сдерживания России, поскольку государство-агрессор ведет войну в Украине.

Президент Украины

Лидер Украины Владимир Зеленский написал в твиттер , что он провел телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Нииностио. Гарант приветствовал намерение страны присоединиться к Североатлантическому альянсу.

Зеленский также добавил, что они обсудили интеграцию Украины в Европе и взаимодействие двух стран в контексте оборонного вопроса.

Йенс Столтенберг

Брюссельский корреспондент Рикард Йозвяк опубликовал комментарий генсека НАТО о намерении Финляндии по присоединению к блоку.