Поддержали решение Финляндии, имеющей границу с Россией, по присоединению к НАТО сразу президент Украины, глава Европейского Совета Шарль Мишель, генсек Альянса Йенс Столтенберг и т.д.
Достойно внимания
Глава МИД Финляндии
Глава Министерства внешних дел Финляндии Пекка Гаависто заявил, что присоединение страны к НАТО укрепит безопасность как Балтийского региона, так и Северной Европы, сообщает CNN. Соответственно, заявление он сделал в четверг перед Комитетом внешних дел Европарламента. Это произошло спустя всего несколько минут после совместного заявления премьер-министра Финляндии и президента страны о поддержке заявки о вступлении в НАТО.
Президент Европейского Совета
Глава Европейского Совета Шарль Мишель отреагировал на планы Финляндии. Он заявил, что единство и солидарность НАТО и Евросоюза никогда не были на столь высоком уровне.
Саули Нииностио и Санна Марин открывают путь вступления Финляндии в НАТО. Исторический шаг, сделанный когда-то, будет значительно способствовать европейской безопасности,
– написал Шарль Мишель.
Европейский политик также добавил, что этот шаг является мощным сигналом для сдерживания России, поскольку государство-агрессор ведет войну в Украине.
Президент Украины
Лидер Украины Владимир Зеленский написал в твиттер, что он провел телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Нииностио. Гарант приветствовал намерение страны присоединиться к Североатлантическому альянсу.
Зеленский также добавил, что они обсудили интеграцию Украины в Европе и взаимодействие двух стран в контексте оборонного вопроса.
Йенс Столтенберг
Брюссельский корреспондент Рикард Йозвяк опубликовал комментарий генсека НАТО о намерении Финляндии по присоединению к блоку.
Это суверенное решение Финляндии, которое НАТО полностью уважает. Если Финляндия решит подать заявку, ее тепло будут приветствовать в НАТО, а процесс вступления будет плавным и быстрым, – говорится в посте.