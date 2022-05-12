Соответствующее заявление сделал заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Организации Объединенных Наций. Это произошло после того, как появилась информация о подаче заявок этих стран на вступление в Альянс уже на следующей неделе.

Важно Финляндия и Швеция хотят одновременно подать заявки в НАТО в начале следующей недели, – СМИ

Россия пугает Финляндию и Швецию своими военными

Полянский заявил, что якобы вступление Швеции и Финляндии в НАТО не будет ударом по безопасности России и они "готовы противостоять угрозе Альянса".

Как только Финляндия и Швеция станут членами НАТО и подразделения Альянса будут там, эти территории станут возможной целью для российских военных.

– от бессилия озвучил очередные угрозы Полянский.

Что касается Украины, то российские пропагандисты пишут, мол, сказал – позиция России относительно желания Киева вступить в ЕС изменилась, теперь она "схожа с позицией вступления Украины в НАТО". То есть, Москва традиционно против присоединения нашего государства к Евросоюзу и Альянсу.

Кстати, 12 мая Владимир Зеленский заявил президенту Финляндии Сауле Нииностио, что Украина поддерживает их вступление в НАТО. Перед этим Финляндия заверила, что они поддерживают Украину.

Что известно о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Буквально 11 мая СМИ написали, что Финляндия и Швеция хотят одновременно подать заявки в НАТО в начале следующей недели. По мнению экспертов, такое решение будет означать консенсус стран и желание защищать друг друга.

Стоит вспомнить, что эти страны были до сих пор нейтральными, однако ситуация изменилась после полномасштабного нападения России на Украину. Тогда Швеция заявила о пересмотре своей политики, а граничащая с Россией Финляндия о пересмотре правительством различных опций для безопасности страны и о планах принять решение о вступлении в Альянс.

Россия же еще в апреле начала угрожать Финляндии и Швеции. В частности, путинская представительница МИД России Мария Захарова заявила, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО якобы может привести к негативным последствиям для мира на севере Европы. В частности, она заявила о "новом рубеже противостояния блока НАТО с Россией".

Стоит вспомнить, что эксперты считают, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО является катастрофическим провалом России.

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