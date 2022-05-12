Финляндия и Швеция пока считаются нейтральными странами. О желании вступить в Альянс они заявили после нападения России на Украину. В НАТО такие стремления сразу поддержали.

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Позиция Зеленского

Президент Финляндии Саули Ниинистё побеседовал с главой нашего государства Владимиром Зеленским о вступлении его страны в НАТО.

В первую очередь лидер Финляндии заверил нашего президента в том, что поддерживает Украину.

Я говорил с президентом Зеленским и подтвердил жесткую поддержку Финляндией Украины. Я проинформировал его о шагах Финляндии в членство в НАТО, и он выразил свою полную поддержку этому,

– сказал Ниинистё.

Что известно о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Обе страны пытаются подать заявки на вступление в НАТО одновременно. Если такая процедура невозможна, то сделают это с минимальной разницей. Наиболее вероятно, что страны подадут заявки на вступление в Альянс уже на следующей неделе. Таким образом, граница России с НАТО станет еще шире, чего россияне так боятся.

Президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин (СДП) поддержали членство страны в Североатлантическом альянсе, как и сам Альянс. По крайней мере, его генсек Йенс Столтенберг заявлял, что там готовы принять эти две страны. Там даже могут принять временные меры для безопасности этих двух стран до их вступления.

Правящая партия Швеции также должна объявить о решении страны вступить в НАТО. Это будет решено 15 мая. Россия при этом угрожала обеим странам относительно их стремления вступить в Альянс. Также против вступления Швеции и Финляндии в НАТО выступил президент Хорватии Зоран Миланович. Он угрожал заблокировать вступление этих стран в Альянс. Но они могут подать заявку уже на саммите этим летом.

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