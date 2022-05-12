Фінляндія та Швеція поки вважаються нейтральними країнами. Про бажання вступити в Альянс вони заявили після нападу Росії на Україну. В НАТО такі прагнення одразу підтримали.
До теми Велика Британія обмінялась зі Швецією та Фінляндією взаємними гарантіями безпеки
Позиція Зеленського
Президент Фінляндії Саулі Нііністьо поговорив з главою нашої держави Володимиром Зеленським про вступ його країни до НАТО.
Спершу лідер Фінляндії запевнив нашого президента у тому, що підтримує Україну.
Я говорив з президентом Зеленським і підтвердив тверду підтримку Фінляндією України. Я поінформував його про кроки Фінляндії до членства в НАТО, і він висловив свою повну підтримку цього,
– сказав Нііністьо.
Що відомо про вступ Фінляндії та Швеції до НАТО
- Обидві країни намагаються подати свої заявки на вступ до НАТО одночасно. Якщо така процедура не є можливою, то зроблять це з мінімальною різницею. Найбільш ймовірно, що країни подадуть заявки на вступ до Альянсу вже наступного тижня. Таким чином кордон Росії з НАТО стане ще ширшим, чого росіяни так бояться.
- Президент Фінляндії Саулі Нііністе та прем'єр-міністерка Санна Марін (СДП) підтримали членство країни у Північноатлантичному альянс, як і сам Альянс. Принаймні його генсек Єнс Столтенберг заявляв, що там готові прийняти ці дві країни. Там навіть можуть вжити тимчасових заходів задля безпеки цих двох країн до їхнього вступу.
- Правляча партія Швеції також повинна оголосити про рішення країни вступити до НАТО. Це вирішать 15 травня. Росія при цьому погрожувала обом цим країнам з приводу їхнього прагнення вступити до Альянсу. Також проти вступу Швеції та Фінляндії в НАТО виступив президент Хорватії Зоран Міланович. Він погрожував заблокувати вступ цих країн до Альянсу. Але вони можуть подати заявку вже на саміті цього літа.
Президент Зеленський звертався до парламенту Фінляндії: дивіться відео