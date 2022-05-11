Декларації змінюють співпрацю в галузі оборони та безпеки між Великобританією та двома країнами.

Читайте також Фінляндія і Швеція хочуть одночасно подати заявки в НАТО на початку наступного тижня, – ЗМІ

Що передбачають гарантії

Зокрема, має посилитись обмін розвідувальними даними та повинні прискоритись спільні військові тренування й навчання.

Загалом передбачається посилення безпеки в усіх трьох країнах і Північній Європі.

Також буде й новий вид співробітництва. Наприклад, Велика Британія буде працювати зі Швецією та Фінляндією для вирішення нових геополітичних викликів – кіберзагроз.

Сам Джонсон наголосив, що Лондон непохитний та однозначний у підтримці Швеції та Фінляндії. Підписання декларацій безпеки є символом впевненості між народами.

Це довгострокова відданість зміцненню військових зв’язків і глобальної стабільності,

– зазначив прем'єр.

Фінляндія та Швеція хочуть вступати в НАТО

Раніше Фінляндія та Швеція тримали нейтралітет і не думали про вступ до Північноатлантичного Альянсу. Однак після того, як Росія почала повномасштабну війну проти України, ці країни заявили про намір приєднатись до НАТО.

Країни хочуть подати заявку одночасно. ЗМІ пишуть, що це може статись вже на початку наступного тижня.

Росія одразу здійняла бунт

Росія ж одразу виступила проти такого рішення. Москва офіційно пригрозила фінам та шведам. Також вступу Швеції та Фінляндії в НАТО висловився президент Хорватії Зоран Міланович. Він погрожує заблокувати вступ цих країн до Альянсу.

У НАТО одразу дали позитивний сигнал щодо вступу країн. Наголосили, що процес буде швидким. Крім того, у НАТО готові вжити тимчасові заходи, поки Швеція і Фінляндія не стануть офіційними членами.

До слова, США та Велика Британія й раніше заявляли, що готові надати Швеції гарантії безпеки під час процесу вступу. Ймовірно, саме ці гарантії і підписав Джонсон.

До теми – Фінляндія і Швеція можуть стати членами НАТО вже літом: