Зоран Міланович вирішив скористатися можливістю тиску на інші європейські країни. Він виступає з вимогою реформи виборчого законодавства Боснії та Герцеговини, де проживає чимало етнічних хорватів.

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У Боснії та Герцеговині невдовзі мають відбутися вибори. І найбільша хорватська партія країни вимагає реформ, які нададуть хорватам Боснії більше повноважень. До їх закликів приєдналися і хорватський президент та уряд.

Відтак Міланович вирішив вдатися, фактично, до шантажу.

"Як на мене, нехай вступають у НАТО… але поки не буде вирішено питання виборчого законодавства Боснії, поки американці, англійці, німці, якщо можуть і хочуть, не змусять (боснійських чиновників, – 24 канал) змінити виборче законодавство в найближчі шість місяців і надати хорватам їхні основні права, парламент не повинен ратифікувати чийсь вступ до НАТО", – заявив Міланович.

Хорватському президенту не подобається той факт, що Болгарія і Румунія не можуть приєднатися до Шенгенської зони, Північна Македонія та Албанія не можуть почати переговори про вступ до ЄС, а Косово не було визнано, при цьому Фінляндія "може вступити в НАТО відразу". Хоча і визнає Фінляндію "зразковою країною".

Варто відзначити, що якщо Фінляндія та Швеція вирішать вступити до НАТО, то їх заявки мають бути ратифіковані всіма 30 членами Альянсу. Хорватія є членом НАТО з 2009 року. Ратифікацію угоди здійснює парламент країни, а не президент.