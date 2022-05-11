Декларации изменяют сотрудничество в области обороны и безопасности между Великобританией и двумя странами.

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Предусматривающие гарантии

В частности, должен усилиться обмен разведывательными данными и ускориться совместные военные тренировки и обучение.

В целом, предполагается усиление безопасности во всех трех странах и Северной Европе.

Также будет новый вид сотрудничества. К примеру, Великобритания будет работать со Швецией и Финляндией для решения новых геополитических вызовов – киберугроз.

Сам Джонсон подчеркнул, что Лондон непреклонен и однозначен в поддержке Швеции и Финляндии. Подписание деклараций безопасности является символом уверенности между народами.

Это долгосрочная преданность укреплению военных связей и глобальной стабильности.

– отметил премьер.

Финляндия и Швеция хотят вступать в НАТО

Ранее Финляндия и Швеция держали нейтралитет и не думали о вступлении в Североатлантический союз. Однако, после того как Россия начала полномасштабную войну против Украины, эти страны заявили о намерении присоединиться к НАТО.

Страны хотят подать заявку одновременно. СМИ пишут, что это может произойти уже в начале следующей недели.

Россия сразу подняла бунт

Россия сразу выступила против такого решения. Москва официально пригрозила финнам и шведам. Также вступления Швеции и Финляндии в НАТО высказался президент Хорватии Зоран Миланович. Он угрожает заблокировать вступление этих стран в Альянс.

В НАТО сразу же дали положительный сигнал о вступлении стран. Подчеркнули, что процесс будет быстрым. Кроме того, в НАТО готовы принять временные меры, пока Швеция и Финляндия не станут официальными членами.

К слову, США и Великобритания и раньше заявляли, что готовы предоставить Швеции гарантии безопасности при поступлении. Вероятно, именно эти гарантии подписал Джонсон.

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