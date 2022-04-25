Гарантии безопасности для Швеции предусматривают 3 пункта

По данным шведских СМИ, так называемые гарантии безопасности для Швеции предусматривают три пункта. В частности, это усиление военного присутствия, углубленные военные учения и "мощная политическая" поддержка со стороны стран НАТО.

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Правительство получило информацию, в частности, из США и Британии о том, как может выглядеть защита и поддержка при возможном процессе подачи заявки,

– сказал источник журналистов в шведском правительстве.

В материале журналистов говорится, что при подаче заявки Швеция может рассматриваться как полноправный член НАТО.

В то же время другой источник издания указывает на то, что страны НАТО, в частности США, согласно правилам Альянса, статье 8 Вашингтонского договора, не могут выражать никаких формальных гарантий защиты нечленам.

Источник отмечает разницу между гарантиями обороны и мерами по укреплению безопасности.

Гарантии вы получите, когда процесс ратификации завершится в конце года. Но де-факто это сильное укрепление нашей безопасности уже с тех пор, как мы приняли решение в Швеции,

– сказал источник.

Также один из источников заявил, что заявления о том что Швеция не будет защищена или не получит поддержку во время процесса подачи заявки, играют на руку России.

Швеция и Финляндия хотят вступить в НАТО

На фоне российской агрессии против Украины в Швеции и Финляндии решили вступить в НАТО. Обе страны хотят подать общую заявку, чтобы выдержать негативную реакцию России.

В Финляндии заявили, что сообщили Швеции, что готовы подать заявку в НАТО уже этой весной.

Ранее премьер-министр Швеции сообщила, что страна готова подать заявку на вступление в Альянс уже летом 2022 года. Ее коллега из Финляндии заявляла, что страна планирует принять заявку на вступление в НАТО в ближайшие недели.

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