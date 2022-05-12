Фінляндія найближчим часом подасть заявку на вступ в НАТО

Про це йдеться у спільній заяві високопосадовців країни. За їхніми словами, необхідні кроки будуть зроблені найближчими днями.

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Цієї весни відбулася важлива дискусія щодо можливого членства Фінляндії в НАТО. Потрібен був час, щоб дозволити парламенту та всьому суспільству визначити свою позицію з цього питання. Потрібен був час для тісних міжнародних контактів з НАТО та його країнами-членами, а також зі Швецією. Ми надали цій дискусії увесь необхідний простір,

– йдеться в заяві президента та прем'єр-міністра Фінляндії.

Вони наголосили, що членство в НАТО зміцнить безпеку Фінляндії, а сама країна посилить весь оборонний альянс.

"Фінляндія має негайно подати заявку на членство в НАТО. Ми сподіваємося, що національні кроки, які ще необхідні для прийняття цього рішення, будуть швидко зроблені протягом наступних кілька днів", – йдеться в заяві.

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