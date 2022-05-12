Песков заявил, что безусловно есть угроза из-за вступления Финляндии в НАТО.

Тема Почему вступление Финляндии и Швеции в НАТО является катастрофическим провалом России

Представитель президента России заверил, что очередное расширение НАТО не делает российский континент более стабильным и безопасным.

Его также спросили, просчитывали ли в Кремле риски присоединения к НАТО других соседних с ней стран. На это он ответил, что всегда рассматриваются разные варианты.

Песков подчеркнул, что Россия проведет специальный анализ после вступления Финляндии в НАТО с целью выработки необходимых мер безопасности.

Есть поручение президента и главнокомандующего разработать перечень мер по укреплению наших западных флангов в связи с укреплением восточного фланга НАТО. НАТО двигается в нашу сторону,

– сказал он.

По его словам, все зависит от того, в чем будет проявляться процесс расширения НАТО, насколько военная инфраструктура будет приближаться к российским границам.

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО: главное

Президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин поддержали членство страны в Североатлантическом альянсе, как и сам Альянс. По крайней мере, его генсек Йенс Столтенберг заявлял, что там готовы принять страну.

Глава Министерства внешних дел Финляндии Пекка Гаависто заявил, что присоединение страны к НАТО укрепит безопасность как Балтийского региона, так и Северной Европы, сообщает CNN .

Правящая партия Швеции также должна объявить о решении страны вступить в НАТО. Это будет решено 15 мая.

Россия же угрожает обеим странам по поводу их стремления вступить в Альянс. Также против вступления Швеции и Финляндии в НАТО выступил президент Хорватии Зоран Миланович.

Владимир Зеленский написал в твиттер , что он провел телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Нииностио. Гарант приветствовал намерение страны присоединиться к Североатлантическому альянсу.

Видео по теме – Финляндия и Швеция хотят немедленно вступить в НАТО