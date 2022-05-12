Песков заявил, что безусловно есть угроза из-за вступления Финляндии в НАТО.
Тема Почему вступление Финляндии и Швеции в НАТО является катастрофическим провалом России
Представитель президента России заверил, что очередное расширение НАТО не делает российский континент более стабильным и безопасным.
Его также спросили, просчитывали ли в Кремле риски присоединения к НАТО других соседних с ней стран. На это он ответил, что всегда рассматриваются разные варианты.
Песков подчеркнул, что Россия проведет специальный анализ после вступления Финляндии в НАТО с целью выработки необходимых мер безопасности.
Есть поручение президента и главнокомандующего разработать перечень мер по укреплению наших западных флангов в связи с укреплением восточного фланга НАТО. НАТО двигается в нашу сторону,
– сказал он.
По его словам, все зависит от того, в чем будет проявляться процесс расширения НАТО, насколько военная инфраструктура будет приближаться к российским границам.
Вступление Финляндии и Швеции в НАТО: главное
- Президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин поддержали членство страны в Североатлантическом альянсе, как и сам Альянс. По крайней мере, его генсек Йенс Столтенберг заявлял, что там готовы принять страну.
- Глава Министерства внешних дел Финляндии Пекка Гаависто заявил, что присоединение страны к НАТО укрепит безопасность как Балтийского региона, так и Северной Европы, сообщает CNN .
- Правящая партия Швеции также должна объявить о решении страны вступить в НАТО. Это будет решено 15 мая.
- Россия же угрожает обеим странам по поводу их стремления вступить в Альянс. Также против вступления Швеции и Финляндии в НАТО выступил президент Хорватии Зоран Миланович.
- Владимир Зеленский написал в твиттер , что он провел телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Нииностио. Гарант приветствовал намерение страны присоединиться к Североатлантическому альянсу.
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