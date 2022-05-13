О прекращении сотрудничества с Финляндией заявила компания RAO Nordic Oy, дочерняя российской "Интер РАО".
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Почему Россия прекращает поставки электроэнергии
В компании RAO Nordic Oy заявили, что Финляндия не платит счета за поставленную электроэнергию.
Мы надеемся, что ситуация вскоре разрешится и торговля электроэнергией с Россией возобновится,
– говорится в сообщении RAO Nordic Oy.
Представители финской электросетевой компании Fingrid заявили, что остановка поставок не приведет к перебоям у пользователей, поскольку из России поступало только 10% от общего объема потребления. Недостаток можно компенсировать путем собственных мощностей и увеличения импорта из Швеции.
Россия может остановить поставки газа
В Финляндии опасаются, что Россия может остановить подачу газа в страну 13 мая. Раньше в стране называли другие сроки – 23 мая, ведь именно тогда европейская страна должна оплатить следующие счета за газ государства-агрессора.
Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен прокомментировал эту информацию. Он заявил, что не может подтвердить это, и добавил, что в целом в Европе сейчас обсуждают вопросы поставки газа из России на Запад.
Ранее государство-агрессор уже отрезало от газа Польшу и Болгарию. В российском "Газпроме" заявили, что они приняли данное решение, поскольку эти страны отказались платить за газ в рублях.
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