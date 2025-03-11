Про це пише 24 Канал з посиланням на допис Андрія Єрмака.

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Наша делегація вже у Саудівській Аравії

За словами керівника Офісу Президента, делегація буде ефективно працювати з американськими партнерами. Вона має чітке бачення завершення війни та захищатиме українські інтереси.

Команда на місці. Готуємось до роботи,

– коротко написав Андрій Єрмак.

Володимир Зеленський 10 березня зустрівся зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом. Президент не братиме участі в переговорах у Джидді, але запевнив: українська позиція на зустрічі буде абсолютно конструктивною.

Трампа також не буде на перемовинах, адже планується зустріч команд.

Західні ЗМІ подають зустріч у Джидді як останній шанс України порозумітися з Білим домом після низки скандалів. Але політологи говорять: наша держава має козирі.

24 Канал детально проаналізував, чого чекати від перемовин у Саудівській Аравії.