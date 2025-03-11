Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Андрея Ермака.
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Наша делегация уже в Саудовской Аравии
По словам руководителя Офиса Президента, делегация будет эффективно работать с американскими партнерами. Она имеет четкое видение завершения войны и будет защищать украинские интересы.
Команда на месте. Готовимся к работе,
– коротко написал Андрей Ермак.
Владимир Зеленский 10 марта встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. Президент не будет участвовать в переговорах в Джидде, но заверил: украинская позиция на встрече будет абсолютно конструктивной.
Трампа также не будет на переговорах, ведь планируется встреча команд.
Западные СМИ подают встречу в Джидде как последний шанс Украины найти общий язык с Белым домом после ряда скандалов. Но политологи говорят: у нашего государства есть козыри.
24 Канал подробно проанализировал, чего ждать от переговоров в Саудовской Аравии.